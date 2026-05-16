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    首頁 > 生活

    國中會考第一天 竹竹苗考區共111人缺考

    2026/05/16 18:52 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣府教育局長蔡淑貞（前右）巡視考場。（擷取自新竹縣政府官網）

    新竹縣府教育局長蔡淑貞（前右）巡視考場。（擷取自新竹縣政府官網）

    國中教育會考今天起登場，新竹縣39校共有5454名考生應試，首日8個考場秩序良好，有41人缺考，沒有發生重大違規事件。縣府教育局長蔡淑貞巡視各考場，慰勉辛苦留守的試務人員、考場學校團隊以及各校考生服務隊，也叮嚀國中端師長協助提醒考生遵守各項試場規則，鼓勵學生沉著應對。

    蔡淑貞說，因應會考，新竹縣各國中透過School+平台推播訊息，提醒考生與家長提早出門以避開車潮，各考場學校於上午7點起開放考生進入，整體入場動線規劃完善且秩序井然，新竹縣的考生們在試場都正常發揮，沒有違規事件 。

    因應高溫，各考場考前就加強冷氣設備的檢查整備和維護，確保考生能在涼爽舒適的環境中發揮實力，縣長楊文科另指示教育局準備運動飲料發放給各考場，協助即時補充考生流失的電解質並緩解考試壓力。

    蔡淑貞說，竹竹苗考區國中教育會考首日共有111人缺考，其中新竹縣41名。新竹市35人、苗栗縣有35人。目前並無重大違規事件發生，各考場學校也預先規劃備用試場，由考場主任視突發狀況即時處置，以確保每名考生的應試權益。

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