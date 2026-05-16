鍾肇政化身小行星 兒鍾延威：父親隨時在天空關心台灣

國立中央大學將鹿林天文台發現的650474號小行星命名為「鍾肇政（Chungchaocheng）」，在鍾肇政的母校龍潭國小舉行「鍾肇政小行星命名頒贈儀式」，鍾肇政兒子鍾延威代表接受。（記者謝武雄攝）

為表彰鍾肇政對台灣文學貢獻，國立中央大學將鹿林天文台將發現650474號小行星命名為「鍾肇政（Chungchaocheng）」，已獲國際天文學聯合會（IAU）正式通過。中央大學今天（16日）在鍾肇政母校龍潭國小舉行「鍾肇政小行星命名頒贈儀式」，鍾肇政兒子鍾延威代表接受，鍾延威說，鍾肇政小行星直徑僅3.9公里，相當於玉山的高度，雖然肉眼看不到，更讓人感覺父親無所不在，好像隨時在天空關心台灣的一切。

「鍾肇政小行星命名頒贈儀式」下午在龍潭國小百年榕樹旁舉行，中央大學校長蕭述三將命名的紀念版送給鍾延威，現場邀請龍潭愛樂管弦樂團演出，文化部長李遠、客家委員會主委古秀妃、桃園市副市長蘇俊賓都出席致意。

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鍾延威也感謝中央大學從善如流，同意修改牌匾文字，將「台灣文學之母」改為「客家籍作家」，他還語帶詼諧地說，鍾肇政是「公」的不是「母」的，畢竟「台灣文學之母」太沉重，相信父親會同意他的做法。

鍾延威說，榕樹下音樂會很貼心，鍾家一家四代都在龍潭國小讀書，鍾肇政還擔任音樂老師，上課的時候會把風琴搬到榕樹下，大家席地而坐，許多人國小畢業唯一記得的場景，就是榕樹下的音樂課。

李遠（作家小野）也提到如何與鍾肇政接觸的點點滴滴，6年前與藝文界一起去看鍾老，當時鍾老有些失智，但看到他卻說，「小野你長大了」，如今鍾老已經化為天上的星辰，而今年以鍾老作品「魯冰花」拍成的電影，經數位修復在坎城影展播放，也是冥冥之中自有天意。

蕭述三說，鹿林天文台發現的小行星，已經有4個用台灣的文學家命名，分別是賴和、鍾理和、鍾肇政、黃春明，科學與人文在宇宙尺度中交會，「鍾肇政（Chungchaocheng）小行星」的命名不僅是對其文學成就致意，更象徵台灣歷史記憶、客家文化與本土認同的延續。

蘇俊賓致詞說，電影《魯冰花》就是以龍潭三和國小為拍攝場景，而鍾老父親就是三和國小戰後第一任校長，如今鍾老雖然過世6年，但似乎還在關心學校。

中央大學在鍾肇政母校龍潭國小舉行「鍾肇政小行星命名頒贈儀式」，現場與音樂會方式進行，宛如當年「榕樹下的音樂課」。（記者謝武雄攝）

與會來賓於會後合影。（記者謝武雄攝）

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