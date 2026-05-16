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    首頁 > 生活

    性教育漫畫先驅李勉之創「MISS阿性」 暌違33年重出江湖

    2026/05/16 18:42 記者吳柏軒／台北報導
    台灣漫畫家李勉之33年前出版的《百無禁忌 Miss阿性》，是台灣性教育漫畫先河。（開拓動漫祭提供）

    台灣漫畫家李勉之33年前出版的《百無禁忌 Miss阿性》，是台灣性教育漫畫先河。（開拓動漫祭提供）

    1990年代台灣剛解嚴沒幾年，經濟處在「台灣錢淹腳目」高峰，社會面臨各種轉型，婦女運動、性教育等逐步興起，台灣漫畫家李勉之早年出版《百無禁忌 Miss阿性》，成為台灣性教育漫畫的先驅，暌違33年，如今他再度重出江湖，明天（16日）在開拓PF44發表《青春無忌 Miss愛愛》新書，再度為青少年最好奇的性別議題輕鬆解惑。

    1966年在香港出生、澳門長大的李勉之，1985年來台讀書，後來出道成為漫畫家，1993年在大然《TOP熱門少年》周刊上開始連載《百無禁忌 Miss阿性》，以虛構角色提問，由女主角「阿性」解答，教導青少年了解正確的性觀念及兩性關係，成為台灣性教育漫畫先驅；他也曾任第2屆台北市漫畫從業人員職業工會理事長，1999年主辦台灣首次「亞洲漫畫高峰會議」。

    暌違33年，李勉之再度重拾舊愛，與性別議題專研究者李怡佳合作，推出新書《青春無忌 Miss愛愛》，以當前青少年最能接受的網路彩色漫畫形式，用一篇篇輕鬆小故事來解析當前青少年最好奇的性別議題，內容包括：非二元性別氣質、性別光譜、性別氣質與性傾向、紙性戀等，引導青少年對多元性別與現代愛情觀進行啟發性思考。

    李勉之好友、開拓動漫祭執行長蘇微希說，已邀請李勉之參加17日下午在台北市花博爭艷館舉辦的「Petit Fancy亞洲動漫創作展44」（PF44），現場將透露早期「Miss阿性」的創作八卦軼事與新書內容；該書預計6月上旬在「CCC追漫台」奇異果文創專區上架，實體書6月中旬推出，除了年輕族群外，也期待早年熱愛Miss阿性的讀者，如今應已為人父母，也可藉此書進行性別議題的碰撞與反思。

    台灣漫畫家李勉之早年出版《百無禁忌 Miss阿性》，成為台灣性教育漫畫的先驅。（開拓動漫祭提供）

    台灣漫畫家李勉之早年出版《百無禁忌 Miss阿性》，成為台灣性教育漫畫的先驅。（開拓動漫祭提供）

    台灣漫畫家李勉之曾以「Miss阿性」漫畫創作，成為性教育漫畫先驅，暌違33年，將再度出版《青春無忌Miss愛愛》，重新教導青少年更多元的性別議題及價值觀。（開拓動漫祭提供）

    台灣漫畫家李勉之曾以「Miss阿性」漫畫創作，成為性教育漫畫先驅，暌違33年，將再度出版《青春無忌Miss愛愛》，重新教導青少年更多元的性別議題及價值觀。（開拓動漫祭提供）

    33年前由台灣漫畫家李勉之繪製《百無禁忌 Miss阿性》，目的是要青少年了解正確的性觀念及兩性關係。（開拓動漫祭提供）

    33年前由台灣漫畫家李勉之繪製《百無禁忌 Miss阿性》，目的是要青少年了解正確的性觀念及兩性關係。（開拓動漫祭提供）

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