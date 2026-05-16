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    首頁 > 生活

    淡水「植愈蒔光節」登場 享受河畔享綠療育時光

    2026/05/16 18:21 記者翁聿煌／新北報導
    「2026植愈蒔光節」集結多家特色植栽品牌，民眾能將滿滿綠意帶回家。（記者翁聿煌攝）

    「2026植愈蒔光節」集結多家特色植栽品牌，民眾能將滿滿綠意帶回家。（記者翁聿煌攝）

    新北市農業局週六、日在淡水捷運站後方廣場舉辦「植愈蒔光節」，推廣沉浸式綠療育的休閒新風尚，植愈蒔光節今年結合以在地原料釀製的「新北地酒」，集結眾多風格店家、青農與酒廠共襄盛舉，現場展出超人氣鹿角蕨、療育觀葉植物與可愛多肉，更帶來多款榮獲國際大獎的農產特色酒類，邀請民眾把握週末假期，在淡水夕陽與河岸風景伴隨下，沉浸在充滿綠意的放鬆氛圍中。

    主辦單位指出，「2026植愈蒔光節」匯聚「魯肉販」、「小院子多肉」、「歪皮植物」、「蕨心鹿場」及「午春宮」等多家特色植栽品牌，現場展售如層層蓮座綻放般的景天科蓮型多肉「母親之花」、葉片圓潤可愛的「小豆樹」、具神祕龜甲紋理的「白斑龜背芋」，以及葉片末端俏皮上捲的「捲捲鹿」鹿角蕨，民眾不僅能將滿滿綠意帶回家，透過日常悉心照顧多肉與鹿角蕨，能讓心靈進入更深層的沉浸式放鬆。

    今年活動結合地酒打造微醺野餐氛圍，展出多款榮獲國際獎項在地佳釀，包含勇奪國際獎項一金二銀、具坪林包種茶風味的「醲琴酒－包種茶」；獲國際風味評鑑所（ITI）風味絕佳獎章最高三星的「閨MEad」蜂蜜酒；榮獲2025世界威士忌大賽新酒類金牌的「草木和－白米炸彈#2」蒸餾酒；以及榮獲2019比利時布魯塞爾烈酒大賽銀牌的「金樽魔Batch2」地瓜酒，都可在活動現場買到。

    台灣農民組合協會理事長楊儒門說，活動現場也推出「拍照打卡拿好禮」與「刮刮樂」等趣味活動，提供植物DIY組合盆栽、苔蘚瓶手作等綠療育手作體驗，參與展售店家資訊可上農業局「稼日蒔光」臉書查詢。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    植愈蒔光節今年結合以在地原料釀製的「新北地酒」，集結眾多風格店家、青農與酒廠共襄盛舉。（記者翁聿煌攝）

    植愈蒔光節今年結合以在地原料釀製的「新北地酒」，集結眾多風格店家、青農與酒廠共襄盛舉。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜出席淡水河畔「植愈蒔光節」，推廣沉浸式綠療育的休閒新風潮。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜出席淡水河畔「植愈蒔光節」，推廣沉浸式綠療育的休閒新風潮。（記者翁聿煌攝）

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