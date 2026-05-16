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    首頁 > 生活

    生達盃兒童寫生比賽辦41屆 台南市長夫人劉育菁送橡皮擦鼓勵創作不怕錯

    2026/05/16 18:07 記者楊金城／台南報導
    台南市長夫人劉育菁（左一）頒獎，鼓勵小朋友勇於藝術創作，不要怕犯錯。（市府提供）

    台南市長夫人劉育菁（左一）頒獎，鼓勵小朋友勇於藝術創作，不要怕犯錯。（市府提供）

    台南生達盃兒童寫生比賽舉辦41屆，培育學童對藝術的興趣，堪稱長壽的寫生比賽，本屆選出94幅得獎作品在新營民治市政中心一樓藝文大廳舉辦「地方之美」生達寫生聯展，展至5月29日，今天（16日）並舉辦頒獎典禮，現場湧入家長陪著孩子出席領獎，氣氛歡樂。

    台南市長夫人劉育菁在頒獎時分享她多年的教學經驗，觀察喜愛繪畫的孩子往往具有敏銳的觀察力與無限創意，現場發送市長小禮物給學生的是橡皮擦，在鼓勵小朋友不要怕畫錯，要更勇於創作，盡情揮灑。

    生達寫生聯展展出的得獎作品色彩豐富鮮明，以孩童純真的視角來描繪走馬瀨農場風情，展現出質樸的童趣創意。

    生達盃兒童寫生比賽各組金牌得主為幼兒園金牌趙亮勛（鹽水國小附幼）、低年級金牌戴子筌（泰山國小）、中年級金牌黃楷彧（樹林國小）、高年級金牌張育維（崇文國小）。

    台南市政府秘書處指出，范道南文教基金會舉辦生達盃寫生比賽、全國桌球錦標賽外，多年來結合生達製藥長期舉辦健康講座，並推動寒暑假營養餐券、偏鄉課輔及獎助學金等助學計畫，善盡企業社會責任。

    生達盃兒童寫生比賽作品充滿童趣。（市府提供）

    生達盃兒童寫生比賽作品充滿童趣。（市府提供）

    新營民治市政中心一樓藝文大廳舉辦「地方之美」生達寫生聯展。（市府提供）

    新營民治市政中心一樓藝文大廳舉辦「地方之美」生達寫生聯展。（市府提供）

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