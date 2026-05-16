會考寫作測驗寫賦予新面貌 台中考生：寫什麼主題是關鍵

會考國文寫作完成，考生結束第一天考試。（記者蘇孟娟攝）

國中會考寫作測驗題目「賦予事物新面貌」，台中不少考生說，以前的題目多一看就知如何書寫，今年題目半開放，要想一下寫什麼主題，雖不難寫，但賦予「什麼主題」新面貌應是得分關鍵。

今年寫作測驗要寫「賦予事務新面貌」，引文舉例如花磚變杯墊、園遊會交易從金錢改以物易物及香蕉可做面膜等。

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居仁國中任姓考生說，他看到題目就在思考要寫什麼主題，想到之前看過偏鄉資源不足，就決定以二手車為主題，結合時下流行的共享汽車，把二手車變共享資源引進偏鄉再利用，感覺題目不難寫，重點是要能想到寫什麼。

居仁國中蔡姓學生說，之前寫作題目均有比較明確的主題，一看就知道如何起承轉合，今年的題目半開放式，雖有引文提示，但他還是花了3分鐘才想好要寫「古典音樂」，他說，一般人對古典音樂的認知多有「聽不懂」的刻板印象，他書寫可以透過導引、賞析等引導，讓「古典音樂」變成一種語言的概念，可以藉由學習有進一步的認識下，讓民眾更熟悉或感覺可接受，古典音樂就不會再是「曲高和寡」。

居仁國中楊姓學生則是寫「讓教育賦予新面貌」，藉由科技導入及生動的教學方式，可以讓不喜歡教育的學生發現教育新樂趣，變得更愛學習。

考生都說，寫作測驗算不難寫，關鍵要想到寫什麼主題才是獲得高分的關鍵。

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