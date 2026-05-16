會考國文重視閱讀理解 台中第二市場飲食文化、荷蘭漂浮牧場入題

國中教育會考下午考國文科，教育部政次張廖萬堅（左二）和國教輔導團說明今年的考題和考場狀況。（記者林曉雲攝）

國中教育會考今天下午考國文科，題材涵蓋歷史、文學、生態、地方飲食文化、人道關懷與公共議題，包括荷蘭漂浮牧場、台中第二市場飲食文化、「聯合國生物多樣性公約」等，重視閱讀理解、跨文本統整及生活應用能力。教育部國教輔導團教師分析，整體難易適中，題幹附圖不少，廣泛且跨文本的閱讀能力很重要。

教育部政次張廖萬堅主持說明會，新北市立錦和高中教師陳恬伶說，國文科共考42題，白話文比重略高於去年，從題型分布來看，學科能力題占62％最多，語文知識與素養運用各占19％。

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陳恬伶指出，今年試題由基本語文知識逐步延伸至高層次理解與應用，除了字音字形、標點、成語與文言詞義外，也強調跨文本閱讀與資訊轉譯能力。例如有題目要求學生比較兩份歷史資料的觀點，也有題組結合都市垂直農場、荷蘭漂浮牧場與循環經濟概念，考驗學生統整資訊與理解跨域內容的能力。

陳恬伶解析在文學閱讀部分，試題引用莎士比亞「第十二夜」及「海的祈禱」等作品，除了測驗劇情理解，也要求學生推論人物情感與文本意涵。另有題目結合古代投壺活動、五代帝王襆頭造型與昆蟲知識等內容，讓學生從文字、圖像與資料中進行判讀與轉換。

生活與公共議題也是今年命題重點之一，高雄市立旗山國中老師丁美雪說，包括台中第二市場飲食文化、「聯合國生物多樣性公約」中的「30×30目標」，以及東非草原生態與外來種入侵等議題，測驗學生是否能將閱讀理解延伸至真實情境與環境問題。

丁美雪說，試題整體取材多元，從地方文化到全球環境議題皆有涵蓋，強調學生不只是背誦知識，而是要能理解、推論與應用，無論使用哪一版本教材，只要具備基礎且核心的語文能力，大多都能順利作答。

全國試務會闈外辦公室主任王延煌說明，國文科共有3件第二類嚴重違規行為，包括一件是提前離場或逾時作答經制止不從、2件故意損壞試題本或答案卡。

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