淡水河黃金水岸自行車道改善工程 關渡段完工

新北市長侯友宜試騎淡水河黃金水岸大河門戶關渡段自行車道。（記者翁聿煌攝）

新北市淡水河金色水岸大河門戶改善工程完工，市長侯友宜今天（16日）視察，騎自行車實勘自行車道，侯友宜說，淡水河黃金水岸自行車道工程，總長度約11公里，中途會蓋12個休憩節點，目前先完成關渡段，明年還會完成竹圍段和紅樹林段，未來介接八里左岸自行車道，提供民眾自行車遊憩的新路線。

侯友宜指出，金色水岸大河門戶工程分為關渡段、竹圍段、紅樹林段、沙崙段以及包括海堤段，這五段的工程，今年會完成三段，目前已完成關渡段，明年還有兩段會完成，整個淡水河的右岸黃金水岸自行車道就非常的完整，再介接已經蓋好的八里左岸的自行車道。

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他說，自行車道可從關渡大橋跟淡江大橋兩端來做一個環圈的介接，所以淡水河、八里兩端經過這個關渡大橋、淡江大橋就會長達將近20公里的環圈自行車道，加上淡水河的八里跟淡水兩端是國際觀光客最喜歡來到台灣的景點之一，去年光是淡水就有500多萬人次，包括八里段也來了400多萬人次。

他認為，這麼多的觀光客喜歡來這裡休憩的過程當中，其實也可以騎自行車道，來觀賞美麗的淡水河口，尤其淡江大橋蓋完以後，相信這樣一個環圈自行車道，可以讓觀光客不但欣賞河兩邊的風景以外，也可以體察當年我們的淡水歷史文化的自然人文景觀，了解北台灣，了解新北市。

對於16日是淡江大橋通車以後的第一個週末，侯友宜說，從淡江大橋開通，市府就成立指揮應變中心，緊盯整個交通路況，而且派駐警力跟義交在整個重要路口疏導，也會不斷地去調整標誌跟標線還有號誌跟時相，新北市會做全盤性掌握。

新北市長侯友宜說，淡水河黃金水岸大河門戶自行車道可成為當地觀光客遊憩方式新選擇。（記者翁聿煌攝）

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