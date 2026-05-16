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    首頁 > 生活

    8縣市慎防局部豪、大雨 大雷雨炸南投

    2026/05/16 17:45 即時新聞／綜合報導
    高雄市、屏東縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗到雲林山區及台南山區有局部大雨發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    高雄市、屏東縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗到雲林山區及台南山區有局部大雨發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    中央氣象署發布豪、大雨特報提醒，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，高雄市、屏東縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗到雲林山區及台南山區今天有局部大雨發生機率。南投縣還要留意大雷雨。

    豪雨特報範圍：高雄市全境；嘉義縣山區竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉；屏東縣平地屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉以及三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉。

    大雨特報範圍：苗栗縣山區卓蘭鎮、大湖鄉、南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉；台中市山區東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區；南投縣山區埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉；雲林縣山區古坑鄉；嘉義縣山區竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉；台南市山區楠西區、南化區。

    氣象署下午5點對南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚上6點。大雷雨陸上示警範圍：竹山鎮、鹿谷鄉、信義鄉。

    南投縣竹山鎮、鹿谷鄉、信義鄉大雷雨即時訊息，持續時間到晚上6點。（擷取自中央氣象署網站）

    南投縣竹山鎮、鹿谷鄉、信義鄉大雷雨即時訊息，持續時間到晚上6點。（擷取自中央氣象署網站）

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