國中會考國文科難度中等 古代「投壺」入題考驗學生

國中會考國文科考生走進教室應考。（記者黃良傑攝）

國中會考國文科今午登場，高雄考生走出試場表示，試題內容難度中等，其中一題談古代「投壺」遊戲，恰巧電影「赤壁」曾有相過「投壺」情節，沒看過的考生就要稍微想像了。

鳳西國中邱同學說，這次國中會考國文題目跟模擬考難易度差不多，中等難度。最後一單題古詩比較題想比較久，最後兩篇文言文難度不高。比較有印象的是短的文言文造字法則，理解文藝之後要判斷出某個字的造字法則為何。

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黃同學也說，文言文內容比較寓言式，很容易就可以理解，答題的時候很順，如果以歷屆試題來說是偏簡單的，形音義部分題數不多，也偏簡單，其中一個題組有四個單題，這樣可以縮短作答時間，比較沒有時間壓力。

五福國中考生林同學表示，今年國文科未出現圖表題，讓不少人感到意外。今年國文科整體難度與平時模擬考相近，但部分文言文題目內容較為艱深，閱讀起來較吃力，單題形式的文言文題目約有5、6題，不僅題數偏多，內容也較難理解。

此外，也有結合國際議題的題目，以一位難民父親的第一人稱視角，描述其祈禱孩子渡海逃難平安的心情，呈現戰爭下人民的痛苦與無奈，讓不少考生印象深刻。

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