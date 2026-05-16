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    首頁 > 生活

    桃園杜絕營建噪音、工地粉塵 修法要求裝設即時監控系統

    2026/05/16 16:24 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市政府將修改「桃園市建築物施工中管制要點」，明定一定規模工地 必須裝設污染監控系統，但對已開工工程不溯往。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府將修改「桃園市建築物施工中管制要點」，明定一定規模工地 必須裝設污染監控系統，但對已開工工程不溯往。（記者謝武雄攝）

    桃園市議員朱珍瑤昨天在議會質詢時指出，常有民眾抱怨，工地噪音、揚塵擾人，尤其是清晨6、7點施工擾人清夢，整天上班沒有精神，但很難抓到現行犯，希望市府能建立一套連線機制，只要工地噪音、粉塵超標就能開罰。環保局長顏己喨說明，已建置「營建工程智能管理平台」，只要建管處完成修法，新制上路即可要求工地裝設監控設備。

    顏己喨說，民眾噪音陳情案件約有3到4成來自營建工地，但抓不到現行犯，為徹底解絕營建工地噪音、粉塵污染問題，將透過修法，強制要求一定規模以上營建工地裝置整合影像辨識、空氣與噪音盒子設備，並與環保局主機連線，達到隨時監控目的。

    建管處長莊敬權說，為配合新制，將修改現行的「桃園市建築物施工中管制要點」，明定營建工程規模為第一級營建工程者（建築面積與工期乘積達3500米平方公尺*月），必須裝設整合影像辨識、空氣與噪音盒子設備，否則不給予「開工許可」。

    他說，為推動該政策曾與公會座談，但公會會員有不少異音，但為了提供民眾更好的生活環境，修法勢在必行，至於修法前工地則不溯往。

    環保局副局長葉孟芬說，「營建工程智能管理平台」的構想來自由煉油廠、電廠的排放都有即時系統與環保局連線監控；未來營建工地只要是噪音、PM2.5超標，系統會發出通知作為開罰依據，另外清晨8點以前、夜間不得施工，因此這些時段若有異常噪音，搭配CCTV監視系統，即可判斷是否有違規情形；該創新系統將過去被動的環保稽查，轉化為業者主動的自主管理，即時掌握污染並從源頭改善。

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