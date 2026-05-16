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    首頁 > 生活

    基隆仁愛市場2樓空調更新 攤商明進場整備近日恢復營業

    2026/05/16 16:08 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市仁愛市場是市民採購民生物資的重要場所。（基隆市產業發展處提供）

    基隆市仁愛市場是市民採購民生物資的重要場所。（基隆市產業發展處提供）

    基隆市仁愛市場2樓有許多美食，但冷氣老舊，民眾吃完美食經常滿身大汗，市府3月16日起休市2個月進行冷氣設備汰換暨空調節能改善工程，目前工程已完工，明天開放攤商進場整備，近日即可恢復營業，夏季到來可以舒適享用美食。

    仁愛市場是市民日常採買及觀光消費的重要場域，過去2樓空調設備已使用30多年，冷房效能、通風品質及整體舒適度均有改善需求。此次空調改善工程完成後，將有助於提升市場降溫效能、空氣流通及購物環境品質。

    產業發展處處長蔡馥嚀表示，仁愛市場2樓3月16日休市施工，已完成226台送風機汰換、冰水主機拆除更新、冷卻水塔汰換、保溫管線更換及室外冷卻水管更新等主要項目，並已完成主機及管線試機測試，目前均可正常運作。機組更新後將大幅提升28.6%節能效能，且1年可節省約57萬度的用電量。

    此外，市府也利用本次管線更新工程期間，同步進行天花板、管線及公共通道清潔與消毒作業，進一步整理市場環境。5月17日起重新開放攤商進場整理，攤商可依自身整備情形彈性恢復營業。

    蔡馥嚀補充說明，5月17日開放攤商進場後，後續主機機房仍有部分細節工程、測試調整及收尾作業，不會影響攤商營業。

    仁愛市場二樓冷氣空調已改善完成，業者17日就可進場整備。（基隆市產業發展處提供）

    仁愛市場二樓冷氣空調已改善完成，業者17日就可進場整備。（基隆市產業發展處提供）

    市長謝國樑（左）與產業發展處長蔡馥嚀（右）今天到仁愛市場二樓勘查冷氣空調改善情況。（基隆市產業發展處提供）

    市長謝國樑（左）與產業發展處長蔡馥嚀（右）今天到仁愛市場二樓勘查冷氣空調改善情況。（基隆市產業發展處提供）

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