國中會考數學題目難易適中 部分試題取材新穎有陌生感

教育部中央輔導團老師解析會考數學題目。（記者楊綿傑攝）

國中教育會今首日次節考數學科，教育部中央輔導團老師認為，考題內涵兼具生活化與多樣性，部分題目需要從圖表中擷取與判讀訊息，取材包括培養皿細菌數量、全國用電量、文旦重量與品質分類、書店優惠活動等問題；其中部分題組取材新穎，但會有陌生感；而非選擇題則著重解題策略與表達，整份考題難易適中具鑑別度。

台北市北投國中教師林柏嘉分析，試卷佈題脈絡由基礎概念逐步銜接至情境應用，並於後段提高挑戰性。前11題多以單一數學知識概念為主，計算量相對較低，學生可較快判斷解題切入點；自第6題起，開始納入生活情境題，第12題至第18題則逐步增加訊息判讀、概念連結及情境轉化的需求；第18題以後題目需學生具備較清楚、深入的數學概念理解與推論能力。整體題序安排由易入難、循序漸進，有助於學生穩定作答，並降低應試焦慮。

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桃園市平鎮國中教師劉建成指出，今年試題延續數學素養導向，題目取材兼具生活化與多樣性。如第8題培養皿細菌數，需求其面積，並利用科學記號比較大小；第17題全國用電量問題則是透過某一年度用量推估未來7年用量，均引導學生從真實或近似真實情境中理解數學意涵。至於第6題文旦重量與品質分類問題將文旦品質大小各分3等級；第10題逛書店分別購買與一起購買的打折問題等，需要學生從圖表中擷取與判讀訊息。

卷中第23題至第25題為題組，選文為汽車時速錶的設計說明，提供車輛實際速率與指示速率的關係式，以及法規對兩者關係的規範。3道題目分別為第23題探討指示速率為每小時120公里時，實際速率的最小值與最大值；第24題輪胎轉速與實際速率的關係；以及第25題儀器故障且輪胎規格不符時，實際速率與指示速率的大小關係比較。中央輔導團老師評論「出得很好」，能考出跨領域與整合的能力，但取材新穎確實讓考生會「有點陌生」。

非選擇題部分，首題取材於馬拉松賽前訓練計畫，包括要求學生求出第2週星期四的訓練圈數、判斷訓練距離於何日超過15公里；第二題則以三個五邊形沙發需緊密拼成Y字型沙發椅，並放置在正六邊形地毯上為題，要求學生求出拼合後的相關角度並進一步推算地毯邊長至少需為多少公分。林柏嘉表示，學生必須能察覺題目條件要素，將情境轉化為數學問題，並擬定合理的解題推論方法，且還要能清楚說明解題過程與理由。

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