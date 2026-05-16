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    首頁 > 生活

    華航桃園淨灘清出逾170公斤垃圾1500根菸蒂 高雄5/23接棒

    2026/05/16 16:14 記者吳亮儀／台北報導
    華航志工們沿線清掃瓶罐、塑膠製品及海洋廢棄物，共清理逾170公斤。（華航提供）

    華航志工們沿線清掃瓶罐、塑膠製品及海洋廢棄物，共清理逾170公斤。（華航提供）

    中華航空投身環保，5月串連南北兩地接力展開淨灘活動、動員近400名員工與眷屬共襄盛舉，透過實際參與推廣生態教育，履行深根在地、維護環境的長遠承諾。

    華航今天（16日）在北部桃園場率先在竹圍漁港沙灘啟動，華航資深副總經理羅雅美偕同永續長鄭智仁帶領志工沿線清掃瓶罐、塑膠製品及海洋廢棄物，共清理逾170公斤，其中包含約1500根菸蒂。

    活動現場，許多家長帶著孩子彎腰拾起海浪沖刷上岸的廢棄漁網與塑料殘骸，了解垃圾源頭如何造成海洋原貌沉重負擔；藉此強化大眾聚焦海域健康，並呼籲減少使用一次性產品等，將環保觀念融入日常習慣。

    南部高雄場將在5月23日接棒，首度選址林園海洋濕地公園，華航高雄分公司總經理陳鵬宇及員工親友攜手響應。林園濕地是高雄面積最廣闊的天然海岸濕地保育區，兼具河口、潮間帶暨紅樹林等多元棲地系統，也是候鳥遷徙重要驛站。

    華航表示，期盼藉由親身投入，在維護岸際整潔之餘，進而提升自然保育意識，不僅展現企業深察南部生態議題，更落實推動永續發展與守護汪洋等長期使命。

    華航長年耕耘ESG領域，履行社會責任，自2011年起共累計舉辦17場灘岸清掃行動，累計到場逾2500人次。今年接連挹注多項公益行動，如支持華山基金會「愛老人 愛團圓」長者關懷、贊助桃園市八德國中美術班畢業畫冊等。

    華航表示，之後將持續舉辦體育營隊及志工教學計畫等活動，展現企業在永續責任與在地關懷上的重視。

    華航同仁與眷屬共襄盛舉淨灘活動。（華航提供）

    華航同仁與眷屬共襄盛舉淨灘活動。（華航提供）

    藉由實際參與，華航志工們了解生態教育、聚焦海域健康。（華航提供）

    藉由實際參與，華航志工們了解生態教育、聚焦海域健康。（華航提供）

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