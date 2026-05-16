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    首頁 > 生活

    會考國文 台中考生哀嚎文言好難「選不出來」

    2026/05/16 15:39 記者蘇孟娟／台中報導
    會考國文台中考生喊文言好難。（記者蘇孟娟攝）

    會考國文台中考生喊文言好難。（記者蘇孟娟攝）

    國中會考國文科，台中多名考生反映，今年國文科白話文都算簡單，今年文言文比例跟往年不相上下，但今年文言文題目「爆難」，尤其前面選擇題的古文題目都很燒腦，勉強看懂刪除確定選項後，還是會出現剩兩個選判斷不出來的窘境，很多人一出考場都哀嚎「好難」。

    居仁國中施姓學生指出，國文一考完大家步出考場就齊聲喊難，尤其前面選擇題的文言文部分，不易理解，選答用刪去法後，還有兩個選項不知從何選起，今年閱讀有8篇，白話文的文章都很好寫，但後兩篇文言文的部份又要考驗理解力，答題感到吃力。

    居仁國中蔡姓學生也說，今年文言文考題有12題，古文比例雖跟往年差不多，但難度增加，今年白話文題目都很好下手，文言文題目就讓考生感受到挑戰，還有出詩的題型，因短文提供的訊息更少，更增加選答難度，有的甚至讓人「看不懂在問什麼」，今年國文偏難。

    這兩年國文考題著重閱讀素養，居仁國中施姓考生則說，今年白話文閱讀題算極好入手，只要讀完很好入手，不會有令人陷入選答「模稜兩可」的困境。

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