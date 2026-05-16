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    首頁 > 生活

    菊島節電志工培訓 學節能也動手做延長線

    2026/05/16 15:40 記者劉禹慶／澎湖報導
    菊島節電志工培訓，讓民眾了解節電方法。（澎湖縣政府建設處提供）

    菊島節電志工培訓，讓民眾了解節電方法。（澎湖縣政府建設處提供）

    澎湖縣政府建設處今年配合經濟部能源署，辦理「澎湖縣節電夥伴節能治理與推廣計畫」，積極投入節電推動及淨零碳排工作，今年委託上群能源科技有限公司，連續辦理2場次「菊島節電志工培訓課程」，吸引不少對節能議題有興趣的民眾及志工夥伴熱情參與，DIY延長線實作課程更受到學員歡迎。

    此次課程內容結合日常生活與實務操作，除了介紹電費單判讀、氣候變遷、節電知識大富翁、居家節電技巧、常見耗電行為分析外，也安排居家用電安全及電器保養等內容，讓學員了解如何從生活中落實節能減碳，課程中講師也分享許多實際案例，讓大家更清楚哪些用電習慣容易造成浪費，以及如何有效降低電費支出。

    其中最受學員歡迎的，就是DIY延長線實作課程，由講師、節電團隊與志工種子教師，一步一步帶領學員親手組裝開關式延長線，從認識電線、插座、開關，到實際接線與安全測試，大家都非常投入。

    澎湖縣政府建設處表示，希望透過節電志工培訓，培養更多在地節能種子，未來協助深入社區、校園及各活動場合推廣節電觀念，將節能知識落實於日常生活，共同打造低碳永續的菊島生活環境。

    另外，後續也將持續辦理相關節電培訓及宣導活動，歡迎民眾持續關注「菊島節電小劇場」最新消息，掌握第一手活動資訊，一起加入節能減碳行列，為澎湖永續環境盡一份心力。

    透過遊戲互動模式，讓節電觀念深入民眾心中。（澎湖縣政府建設處提供）

    透過遊戲互動模式，讓節電觀念深入民眾心中。（澎湖縣政府建設處提供）

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