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    首頁 > 生活

    推廣口湖國產鰻 漁業署端出鰻魚粽

    2026/05/16 15:16 記者李文德／雲林報導
    漁業署今（16）日聯合多家鰻業者舉辦推廣會，更運用即將而來的端午節推出鰻魚粽。（記者李文德攝）

    漁業署今（16）日聯合多家鰻業者舉辦推廣會，更運用即將而來的端午節推出鰻魚粽。（記者李文德攝）

    雲林縣口湖鄉為國產鰻魚養殖重鎮，為推廣國產鰻滋味，漁業署今（16）日聯合多家鰻業者舉辦推廣會，更運用即將到來的端午節推出鰻魚粽。漁業署表示，即日起在關西、西湖、南投、西螺等服務區都可買到，盼民眾以行動支持在地漁業。

    漁業署副署長繆自昌主持、立委劉建國、中華民國全國漁會總幹事林啟滄、台灣區鰻蝦生產合作社聯合社理事主席唐慶宗等人出席，現場示範將蒲燒鰻包入粽子，現場更品嚐鰻魚粽，為國產在地漁產大力行銷。

    繆自昌表示，日本民眾每逢夏季習慣食用鰻魚補充體力、消除疲勞，台灣鰻魚年產約3000噸，有9成5都是外銷日本，年產值約13.6億元，是高經濟價值產業。為讓國人也能品嘗優質國產鰻魚，漁業署串聯全國多家地方水產團體，推出鰻魚粽與蒲燒鰻魚，包含履歷鰻魚花生粽、松露鰻魚粽，還有包含多樣鰻魚產品、水產，即日起上架關西、西湖、南投、西螺國道服務區，還有新豐、大安、口湖等省道休息站及電商平台。

    劉建國表示，雲林養殖鰻魚量占全台6成6以上，有近200戶養鰻農，是國內出產鰻魚重鎮，鰻魚富有優質蛋白質、維生素A等高營養價值，國產鰻魚品質有口皆碑，端午節除了以豬肉為主的肉粽外，今年多了新選擇「鰻魚粽」，一次品嘗到山珍海味，期待民眾用行動力支持鰻農。

    唐慶宗指出，漁業署積極推動多元化料理下，國產鰻魚除了入粽，還能有蒲燒鰻魚、燉湯補品多元選擇，讓民眾可吃到不同風味的國產鰻，歡迎民眾將鮮美帶回餐桌。

    漁業署今（16）日聯合多家鰻業者舉辦推廣會，更運用即將而來的端午節推出鰻魚粽。（記者李文德攝）

    漁業署今（16）日聯合多家鰻業者舉辦推廣會，更運用即將而來的端午節推出鰻魚粽。（記者李文德攝）

    漁業署今（16）日聯合多家鰻業者舉辦推廣會，更運用即將而來的端午節推出鰻魚粽。（記者李文德攝）

    漁業署今（16）日聯合多家鰻業者舉辦推廣會，更運用即將而來的端午節推出鰻魚粽。（記者李文德攝）

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