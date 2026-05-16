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    首頁 > 生活

    高鐵延伸屏東遷建六塊厝站 陳世凱：設計預留捷運銜接空間

    2026/05/16 15:17 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵將從現在的左營站延伸到高雄站、再轉往屏東六塊厝。（記者吳亮儀攝）

    高鐵將從現在的左營站延伸到高雄站、再轉往屏東六塊厝。（記者吳亮儀攝）

    高鐵從高雄左營站延伸到屏東六塊厝將採「高雄模式」，行政院長卓榮泰和交通部長陳世凱今天（16日）到屏東視察，除了確認進度外，陳世凱也指出，要求交通部鐵道局在六塊厝車站設計階段先預留未來捷運銜接空間，替屏東下一階段發展留下更完整的可能性。

    高鐵延伸到屏東案採「高雄方案」，將從現在的左營站延伸到高雄車站，再轉往屏東的六塊厝車站。目前交通部鐵道局正辦理綜合規劃與第二階段環評，交通部也爭取在2027年底前完成環評審查。

    未來高鐵延伸到屏東，車站位置會落在六塊厝車站旁。陳世凱表示，配合未來高鐵屏東站發展，六塊厝車站遷移就是最關鍵的前置工程，除了車站遷建外，也將同步推動約3公里鐵路路堤高架化，總經費約183億元，能改善交通動線與特定區發展空間。

    陳世凱表示，未來屏東捷運也希望能延伸至六塊厝，因此他也請鐵道局在車站設計階段，就先預留捷運銜接空間，替屏東下一階段發展留下更完整的可能性。

    陳世凱說，目前六塊厝車站遷建計畫已陳報行政院審查，後續核定後，交通部會全力協助鐵道局推動設計與施工。根據交通部和鐵道局規劃，未來台鐵六塊厝站將西移到高鐵特定區、並與高鐵屏東站共構。高鐵延伸屏東工程工期預估約11年，最快也要2039年才能通車。

    高鐵延伸屏東路線。（取自交通部鐵道局官網）

    高鐵延伸屏東路線。（取自交通部鐵道局官網）

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