李孟諺視察光復鄉瑪韃娜溪、佛祖街淹水 強調「非馬太鞍溪倒灌」

東富村阿陶莫部落旁瑪韃娜溪上月有背水堤工程動工，但堤防未做之前，縣府包商先打鋼板樁（圖右），但因留有施工進出口，昨強降雨造成瑪韃娜溪水排水不及，才會從這邊流往低漥處。（部落青年提供）

梅雨鋒面昨在花蓮光復鄉發生局部強降雨及淹水災情，行政院顧問李孟諺今會勘表示，阿陶莫淹水原因是縣府瑪韃娜溪背水堤工程有7公尺施工進出缺口造成淹水，佛祖街則是淤土阻塞排水溝，強調馬太鞍溪因持續疏濬，並未倒灌，請光復鄉親放心。

行政院顧問李孟諺今天與國土署水工分署、水利署第九河川分署及花蓮縣政府建設處，前往瑪韃娜溪背水堤工程現地會勘並聽取報告。李孟諺說，縣府在瑪韃娜溪背水堤完工前先做鋼板樁防止河水入侵，但是有留1處7公尺的施工進出缺口，強降雨排水不及造成1戶淹水並撤離，已請縣府緊急防堵。

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針對林田幹線尾端的佛祖街重災區也淹，李孟諺表示，佛祖街重災區農田淤土高達3到4公尺，目前已無住戶，已由農業部辦理徵收或獎勵造林，道路兩邊雖有帆布及太空包、沙包防護，但仍有淤土流入側溝造成排水阻塞。

李孟諺強調，目前整個馬太鞍溪、花蓮溪疏濬持續中，淹水非外水入侵，而是內水排水不良造成淹水，將請國土署、縣府加強排水系統及側溝清理，減少下雨阻塞，也請光復鄉親放心。

縣府建設處長鄧子榆則說明，背水堤工程上月剛動工，為了在堤防完工前保護部落，承包商先在瑪韃娜溪岸打整排的鋼板樁，從花蓮溪匯流口往上施作，目的是防止馬太鞍溪水倒灌影響部落，但昨天的淹水範圍是在預設的保護區之外，加上地勢低窪，從海岸山脈下來的瑪韃娜溪水來不及排出才淹水，強調非施工缺口。他說，之後會將防護的鋼板樁範圍向上延伸，防止水灌家戶。

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