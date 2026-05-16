為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    李孟諺視察光復鄉瑪韃娜溪、佛祖街淹水 強調「非馬太鞍溪倒灌」

    2026/05/16 14:55 記者花孟璟／花蓮報導
    東富村阿陶莫部落旁瑪韃娜溪上月有背水堤工程動工，但堤防未做之前，縣府包商先打鋼板樁（圖右），但因留有施工進出口，昨強降雨造成瑪韃娜溪水排水不及，才會從這邊流往低漥處。（部落青年提供）

    東富村阿陶莫部落旁瑪韃娜溪上月有背水堤工程動工，但堤防未做之前，縣府包商先打鋼板樁（圖右），但因留有施工進出口，昨強降雨造成瑪韃娜溪水排水不及，才會從這邊流往低漥處。（部落青年提供）

    梅雨鋒面昨在花蓮光復鄉發生局部強降雨及淹水災情，行政院顧問李孟諺今會勘表示，阿陶莫淹水原因是縣府瑪韃娜溪背水堤工程有7公尺施工進出缺口造成淹水，佛祖街則是淤土阻塞排水溝，強調馬太鞍溪因持續疏濬，並未倒灌，請光復鄉親放心。

    行政院顧問李孟諺今天與國土署水工分署、水利署第九河川分署及花蓮縣政府建設處，前往瑪韃娜溪背水堤工程現地會勘並聽取報告。李孟諺說，縣府在瑪韃娜溪背水堤完工前先做鋼板樁防止河水入侵，但是有留1處7公尺的施工進出缺口，強降雨排水不及造成1戶淹水並撤離，已請縣府緊急防堵。

    針對林田幹線尾端的佛祖街重災區也淹，李孟諺表示，佛祖街重災區農田淤土高達3到4公尺，目前已無住戶，已由農業部辦理徵收或獎勵造林，道路兩邊雖有帆布及太空包、沙包防護，但仍有淤土流入側溝造成排水阻塞。

    李孟諺強調，目前整個馬太鞍溪、花蓮溪疏濬持續中，淹水非外水入侵，而是內水排水不良造成淹水，將請國土署、縣府加強排水系統及側溝清理，減少下雨阻塞，也請光復鄉親放心。

    縣府建設處長鄧子榆則說明，背水堤工程上月剛動工，為了在堤防完工前保護部落，承包商先在瑪韃娜溪岸打整排的鋼板樁，從花蓮溪匯流口往上施作，目的是防止馬太鞍溪水倒灌影響部落，但昨天的淹水範圍是在預設的保護區之外，加上地勢低窪，從海岸山脈下來的瑪韃娜溪水來不及排出才淹水，強調非施工缺口。他說，之後會將防護的鋼板樁範圍向上延伸，防止水灌家戶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播