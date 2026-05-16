農試所嘉義分所風災後重生 學童體驗稻米文化

農試所嘉義分所風災後重生 ，今天邀請學童參與園區活動。（農試所嘉義分所提供）

農業試驗所嘉義農業試驗分所歷經去年7月丹娜絲颱風重創，園區多處果樹倒伏，相關設施、排水系統及周邊環境亦受到嚴重損害，經數月整修與復建後，園區逐步恢復生機。今天園區舉行導覽活動，引領學童體驗稻米文化的食農精神、戶外探索及水土保持知識闖關，從中深植永續環境與防災減災觀念。

嘉義市長黃敏惠、嘉義農業試驗分所長張哲瑋等人與嘉市童軍學童參與活動同樂，現場氣氛熱鬧歡愉。

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張哲瑋說，嘉義分所長期肩負果樹種原保存的重要任務，此次活動帶領學童實地見證極端氣候對農業環境造成的衝擊，體認植物生長需長時間孕育累積，然而天然災害卻可能在瞬間造成嚴重破壞，進一步認識大自然力量巨大與環境韌性的重要性。

張哲瑋說，今年逢蓬萊米命名百週年，嘉義分所自日治時期以來，即為重要農業研究重鎮，更是台灣稻作改良的重要發源地之一，自日治時期至今嘉義分所共育成57個品種，其中台農82號（為蓬萊米）具有低蛋白質，口感媲美日本越光米、耐倒伏及抗病蟲害特性，並與嘉市政府合作推廣為城市品牌米「幸福嘉義米」，外銷日本走向國際化。

活動規劃一系列以稻米為主題的食農教育課程，包含稻定向探索、稻作與在地文化互動課程及稻桿小掃把手作體驗，也安排具農村特色的「割稻飯」餐食體驗；另透過實作體驗，包括地圖判讀、戶外探索及水土保持知識闖關，引導大家共同學習守護土地與自然資源，建立永續環境與防災減災觀念。

農試所嘉義分所風災後重生 ，今天學童參與戶外探索活動。（農試所嘉義分所提供）

農試所嘉義分所今天舉辦活動，現場設攤「白米飯的秘密」帶領大家認識稻作文化。（農試所嘉義分所）

農試所嘉義分所今天舉辦「嘉市童軍水土保持聯團活動－守護水土 稻香傳承 永續大地」活動。（農試所嘉義分所提供）

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