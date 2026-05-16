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    首頁 > 生活

    基隆考生染重病堅持會考 在醫院開設專屬考場

    2026/05/16 14:33 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆試務學校在台大設置專屬考場，讓罹病考生不錯過會考。（基隆市教育處提供）

    基隆試務學校在台大設置專屬考場，讓罹病考生不錯過會考。（基隆市教育處提供）

    國中教育會考今天登場，基隆市共有2336名考生，其中有1名考生在4月底突發重病住院治療，仍很想參加考試，教育處與試務單位緊急研究後，不想讓學生錯過人生第一次會考，在台大兒童醫院為他開設專屬考場，早上派1組試務團隊專車前往醫院，讓考生不缺席，順利考試。

    據指出，這名學生平時在學校的各方面表現優秀，也報名參加會考，和同學一樣期許能夠上自己心儀的高中，在4月底卻突然身體不適，就醫後發現罹患重大疾病，必須入院治療。

    教育處表示，該名考生在醫院治療，病情逐漸穩定，但他沒有忘記對未來的願景，日前透過院方的社工人員向教育處表示很想參加會考，不想因病放棄。但醫院考量他身體虛弱、容易感染，不適合回到學校參加考試。

    教育處與今年主辦試務的基隆高中、考區學校等日前召開緊急會議，認為國中會考對考生未來的學習是很重要的考試，既然學生考試意志強烈，不想放棄，決定為他在醫院設置專屬考場。

    教育處副處長楊永芬表示，考區學校今天派1組試務團隊專車前往醫院，包括監考和試務人員，而且挑選身體健康的老師，前往醫院協助考生在專屬考場考試，目前院方回報考試過程一切順利。

    國中會考今天登場。（基隆市教育處提供）

    國中會考今天登場。（基隆市教育處提供）

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