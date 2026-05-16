卓榮泰視察高鐵屏東站特定區 6大建設打造六塊厝新核心

行政院長卓榮泰由交通部長陳世凱（右）、屏東縣長周春米（左）等人陪同視察屏東高鐵特定區等建設。（記者葉永騫攝）

行政院長卓榮泰今天（16日）視察屏東縣「高速鐵路屏東車站特定區路段臺鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」進度時表示，政府在屏東六塊厝周邊陸續展開高鐵屏東站、臺鐵六塊厝站、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏東實驗中學、屏東國際棒球場等六大建設，中央與地方積極合作，全速完成六大建設提振地方觀光、帶動方發展。

行政院長卓榮泰昨天帶領交通部長陳世凱、運動部長李洋、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、鐵道局長楊正君、臺鐵公司董事長鄭光遠等人屏東視察，立委徐富癸立委、鍾佳濱、蘇清泉、屏東縣長周春米等人都到場陪同，聽取交通部鐵道局長楊正君說明「高鐵屏東車站特定區臺鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」。

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卓榮泰表示，臺鐵六塊厝站遷移至高鐵特定區，與高鐵屏東站共構後，既有臺鐵路堤將改為高架，形成「雙鐵新核心」，全力完成第一塊拼圖，接著完成其他五項拼圖，要求施工期間不能影響目前臺鐵頻密班次的運行，施工過程應妥善維護大樹，與大自然共榮。

卓榮泰指出，交通部今年推出的「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣IN臺灣計畫」，其中在屏東有大鵬灣國家風景區，以及在墾丁的「半島風華觀光亮點計畫」，是微笑南灣的重點區域，應妥善規劃未來旅客抵達高鐵屏東站後，前往大鵬灣國家風景區及墾丁的交通串聯計畫，提前做好各項交通工程規劃。

行政院長卓榮泰聽取屏東高鐵特定區相關簡報。（記者葉永騫攝）

屏東縣長周春米說明高鐵屏東特定區的各項規畫。（記者葉永騫攝）

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