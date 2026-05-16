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    超暖心又營養 竹市建功高中為國中會考生特製金榜題名便當

    2026/05/16 14:19 記者洪美秀／新竹報導
    超暖心又營養！新竹市建功高中今年首次為國中會考生特製金榜題名的會考便當，大受歡迎。（建功高中提供）

    超暖心又營養！新竹市建功高中今年首次為國中會考生特製金榜題名的會考便當，大受歡迎。（建功高中提供）

    超暖心又營養的國中會考「金榜題名」特製便當！今明兩天是全國國中會考的日子，新竹市建功高中國中部今年有387名考生應試，學校為讓考生不用擔心會考的午餐時段要外出排隊買便當，今年首度請學校廚房特製會考「金榜題名」便當，讓考生在緊張的會考節奏，享用一份健康營養又溫暖的午餐，有8成學生都訂購學校的特製便當，這份特製便當也成為考生最佳的應援支助，讓其他考生都很羨慕。

    校長林國松說，為給建功的考生最棒的後勤支援，學校今天的會考午餐由校內廚房操刀，很感謝營養師與廚師在幕後的辛苦付出，每個便當上，也都貼著一張「金榜題名」的小貼紙！這是學校想傳遞給每位考生的溫暖祝福，要讓考生感受滿滿的愛與期許。更鼓勵考生享用這份特製營養午餐，且愉快與安心的心情，繼續在考場上發揮百分之百的實力。

    林國松說，這份特製便當有雞腿也有青菜，清爽不油膩但營養滿分，學校以80元的價格提供學生訂購，今天共準備300個便當，幾乎8成學生訂購學校的特製會考便當，除希望減輕家長午間休息時段到外面排隊買便當的辛苦，也讓考生有多點時間休息及準備下午的考試，今年首次推出會考特製便當，家長和考生反應都很棒。

    超暖心又營養！新竹市建功高中今年首次為國中會考生特製金榜題名的會考便當，大受歡迎。（建功高中提供）

    超暖心又營養！新竹市建功高中今年首次為國中會考生特製金榜題名的會考便當，大受歡迎。（建功高中提供）

    超暖心又營養！新竹市建功高中今年首次為國中會考生特製金榜題名的會考便當，大受歡迎。（建功高中提供）

    超暖心又營養！新竹市建功高中今年首次為國中會考生特製金榜題名的會考便當，大受歡迎。（建功高中提供）

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