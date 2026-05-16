台南鴨母寮市場「松香餅舖」 隱藏版肉包征服饕客

堅持親自磨米製作的紅龜粿、米丸，Q彈紮實，香氣十足。（台南市政府提供）

台南有許多知名糕餅店隱身在傳統市場的角落，以祭祀用壽桃、紅龜粿聞名的鴨母寮市場「松香餅舖」則是透過網路分享爆紅，後來更以隱藏版包子銷售全國，強調每天現做、料好實在，成為遊客不可錯過的美食。

開業超過一甲子的松香餅舖以西點麵包起家，創辦人蘇江松從小跟著日本人學做麵包蛋糕，出師後再學製漢餅，約1961年左右在鴨母寮市場創立「松香餅舖」，販售糕餅麵包。第二代蘇富南自幼即在餅舖打「下手」，尤其對各式粿點更是擅長。

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松香餅舖以祭祀用壽桃、紅龜、紅圓為主，包覆紅豆與椪豆內餡的各式粿點，純樸的古早味令人一吃難忘，後來更以隱藏版的肉包征服饕客味蕾，成為松香的招牌。松香的包子每天以新鮮豬肉混入拌炒好的香菇，加上獨家調味，最後包進老麵發酵的麵皮中，半生熟的內餡經炊蒸後，肉質紮實卻不乾柴，帶著麵香與Q勁的包子嚼起來富有彈性，也因此大受歡迎。

老闆娘楊玉良說，曾有顧客與家人分享，松香餅舖的包子、饅頭與軍中所製的麵點味道極像，沒有添加物，能放心天天吃。

蘇富南強調，無論競爭多激烈，他們都堅持從製作到銷售不假手他人，每天開爐、按部就班才能留住老顧客，創下極高的回購率；目前逐漸由第三代蘇威豪與蘇莉婷接手。蘇富南說，子女的承接讓餅舖後繼有人，家人團結正是老店傳承精神。

民間拜拜用的發粿、壽桃，是松香餅舖的主力商品。（台南市政府提供）

松香餅舖位於鴨母寮市場的一隅，是人氣包子名店。（台南市政府提供）

第三代蘇威豪（圖）逐漸接手家業，與父親蘇富南共同製作招牌包子。（台南市政府提供）

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