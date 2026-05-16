阿嬤的熬米湯變時尚健康飲品 台南後壁農會翻轉在地稻米價值

台南後壁農會總幹事林怡歆（右二）、議員蔡育輝（左二）、後壁區長李至彬（右一）、南市農業局農產行銷科長馮秋蓉（左一）等人，為農會「熬米湯」、「糙米棒」行銷。（記者楊金城攝）

台南市後壁區農會今天（16日）發表新品「熬米湯」、「糙米棒」，將阿嬤時代的熬米湯變成時尚健康飲品、農民生產的良質米變成健康零食糙米棒，翻轉在地稻米價值，一上市就熱銷。

後壁區種稻3000多公頃，以台南「米倉」聞名，後壁區農會理事長郭啓財、常務監事黃重仁、總幹事林怡歆、議員蔡育輝、王宣貿、趙昆原、後壁區長李至彬、南市農業局農產行銷科長馮秋蓉等人，為農會「熬米湯」、「糙米棒」站台力挺，肯定提高稻米產業附加價值。

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林怡歆指出，從市售包裝米以往的10公斤、5公斤轉到2公斤、1公斤裝為主的販售，就可看見稻米消費型態的轉變，農會為延續後壁稻米產業文化，確保稻農的收益，持續不斷研發米食商品，已出品糙米香、無糖糙米麩、米奶茶、越光糙米棒、熬米湯等5種商品，目前和稻農契作良質米種超過200公頃。

後壁農會米食商品走休閒食品、健康時尚風，主打「米食新生活」壓對寶了，成為農會明星商品，像「熬米湯」單瓶售價99元並不便宜，但粉紅色瓶身強調保留米的營養和膳食纖維，變成時尚健康飲品，之前試賣時就爆紅，許多消費者買單。

林怡歆說，熬米湯以後壁在地有生產履歷的台稉9號蘭麗米加水高溫熬煮，未有任何添加物，完全保留米香和膳食營養等，最厲害的是除了冷飲，還可作為各式創意料理湯品的湯底，而越光糙米棒以台南16號越光米製成，都適合大人、小孩食用，農會對米食商品的研發，展現後壁稻米從產地到餐桌、從傳統到創新的轉型成果，象徵後壁稻米加工產業邁向新的里程碑，並讓辛苦耕種的稻農有錢賺。

熬米湯除了冷飲，還可作為各式創意料理湯品的湯底。（記者楊金城攝）

台南市後壁區農會今天（16日）發表新品「熬米湯」、「糙米棒」，展現稻米加工產業新成果。（記者楊金城攝）

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