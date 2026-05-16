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    首頁 > 生活

    蔣市府出招！公園驚見「垃圾桶封印術」 她酸爆：還以為出大事了

    2026/05/16 14:44 即時新聞／綜合報導
    前立委高嘉瑜今日在臉書曬出一張北市公園垃圾桶「慘遭封印」的照片酸爆：「不知道的人經過，還以為這個垃圾桶發生什麼大事。」（取自高嘉瑜臉書）

    前立委高嘉瑜今日在臉書曬出一張北市公園垃圾桶「慘遭封印」的照片酸爆：「不知道的人經過，還以為這個垃圾桶發生什麼大事。」（取自高嘉瑜臉書）

    台北近日爆出鼠患，台北市長蔣萬安忙著滅鼠。前立委高嘉瑜今日在臉書曬出一張北市公園垃圾桶「慘遭封印」的照片酸爆：「不知道的人經過，還以為這個垃圾桶發生什麼大事」，她也質疑：「把垃圾桶整個封起來，就能解決老鼠問題？」

    高嘉瑜今日在臉書貼出照片，只見台北市內湖區太湖公園內兩個垃圾桶被貼上「施工危險，請勿靠近」封條，並用塑膠袋封口。上面並貼有公告，表示是預防漢他病毒，暫停使用。

    高嘉瑜質疑，蔣萬安的「垃圾桶封印術」把垃圾桶整個封起來，就能解決老鼠問題？她諷刺，不知道的人經過，還以為這個垃圾桶發生什麼大事，像是被貼封條、進入警戒狀態一樣。

    高嘉瑜指出，城市治理不是把問題蓋起來，而是要真正改善環境衛生，垃圾清運與鼠患源頭。台北需要的是有美感、有功能的城市設計，不是到處出現一顆顆被「封印」的垃圾桶，讓市容看起來像施工現場。

    根據網友回報，早在今年1、2月出現漢他病毒病例時，許多公園垃圾桶就已經被封成「案發現場」，也有網友質疑，這不就表示封起垃圾桶根本沒用？

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