8縣市大雨特報！ 屏東當心大雷雨

中央氣象署下午1時25分對苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等8縣市發布大雨特報，提醒民眾注意。（取自氣象署）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（16）日高屏地區及苗栗以南山區有局部大雨發生的機率。氣象署下午對8縣市發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

中央氣象署下午1時25分對苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等8縣市發布大雨特報，提醒民眾注意。

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另外，氣象署也發布雷雨編號 1150065：針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時36分止。

氣象署提醒，旺盛的對流常伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹，並使能見度變差，威脅戶外活動，影響行車與航行安全。若發生在溪流或河川上游，容易造成下游溪水暴漲；排水不良地區則可能出現淹水或積水；山區需注意坍方、落石及土石流；海面則要留意瞬間大浪與風向驟變。

另外，氣象署也發布雷雨編號 1150065：針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時36分止。（取自氣象署）

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