國中會考首日新北到考率98.56％ 零星逾時作答、手機響起違規

永平高中考場一般試場考生依序入場應試，考場作業順利。（新北市教育局提供）

115年國中教育會考於今天登場，新北考區設29個考場，1004間試場，共計2萬8929人報考，首日考社會、數學、國文及寫作測驗，新北市教育局指出，今整體到考率約98.56%，考試過程大致順利，僅零星考生發生逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品進入試場及手機響起等一般違規事項。

教育局長張明文今到板橋的海山高中考場關心考生應試情形，他說，國中教育會考是孩子人生中第一場大型考試，提醒同學保持平常心、穩定作答，不要任意缺考影響後續升學權益。

請繼續往下閱讀...

張明文說，為協助學生安心應試，教育局整合警察局、民政局、工務局、水利局及各區公所等跨局處資源，共同維護考場周邊交通與環境秩序，各考場學校也開放家長陪考，並安排考生服務員提供即時協助與關懷。

新北考區主委學校新店高中校長陳瑛姍表示，各考場學校在考前即邀集各國中召開協調會議，提前說明試務及應試相關事項，協助考生做好準備，針對非應屆考生也有考場服務隊協助處理各項事宜，讓考生安心應試。

教育局指出，明天是國中教育會考最後1天，將進行自然及英語（閱讀與聽力）測驗，因應週末車流及近期梅雨天候，提醒考生提早出門並備妥雨具，以免影響應試。

新北市教育局長張明文（前排中）至海山高中考場巡場，了解考場整備及應試情況。（新北市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法