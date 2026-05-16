為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國中會考首日新北到考率98.56％ 零星逾時作答、手機響起違規

    2026/05/16 13:57 記者黃政嘉／新北報導
    永平高中考場一般試場考生依序入場應試，考場作業順利。（新北市教育局提供）

    永平高中考場一般試場考生依序入場應試，考場作業順利。（新北市教育局提供）

    115年國中教育會考於今天登場，新北考區設29個考場，1004間試場，共計2萬8929人報考，首日考社會、數學、國文及寫作測驗，新北市教育局指出，今整體到考率約98.56%，考試過程大致順利，僅零星考生發生逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品進入試場及手機響起等一般違規事項。

    教育局長張明文今到板橋的海山高中考場關心考生應試情形，他說，國中教育會考是孩子人生中第一場大型考試，提醒同學保持平常心、穩定作答，不要任意缺考影響後續升學權益。

    張明文說，為協助學生安心應試，教育局整合警察局、民政局、工務局、水利局及各區公所等跨局處資源，共同維護考場周邊交通與環境秩序，各考場學校也開放家長陪考，並安排考生服務員提供即時協助與關懷。

    新北考區主委學校新店高中校長陳瑛姍表示，各考場學校在考前即邀集各國中召開協調會議，提前說明試務及應試相關事項，協助考生做好準備，針對非應屆考生也有考場服務隊協助處理各項事宜，讓考生安心應試。

    教育局指出，明天是國中教育會考最後1天，將進行自然及英語（閱讀與聽力）測驗，因應週末車流及近期梅雨天候，提醒考生提早出門並備妥雨具，以免影響應試。

    新北市教育局長張明文（前排中）至海山高中考場巡場，了解考場整備及應試情況。（新北市教育局提供）

    新北市教育局長張明文（前排中）至海山高中考場巡場，了解考場整備及應試情況。（新北市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播