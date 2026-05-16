台南五行財神祖廟「五燈伏虎寺」 跨海赴澎湖參香交流

台南無極五燈伏虎寺，跨海抵澎宗教交流。（記者劉禹慶攝）

位於台南市西港區的「無極五燈伏虎寺」，為台灣少見主祀五行財神爺之開基祖廟。寺內除供奉鎮殿之五行金財神爺外，尚有來自中國四川峨眉山、每週六降駕濟世、為信眾排憂解難的伏虎尊者，以及專司陰間事務的龜王聖帝，神威顯赫，香火鼎盛。

3尊神明日前共同降駕指示，訂於國曆5月16日至17日，跨海啟程前往澎湖縣進行參香交流活動。此次行程將造訪台灣歷史最悠久、列為國家一級古蹟的「開台澎湖天后宮」，以及主祀文財神比干的「澎湖文財神比干廟」，並前往供奉觀世音菩薩、素以慈悲濟世聞名的「觀音亭」參香致意。

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「無極五燈伏虎寺」表示，此次跨海參香不僅是宗教禮俗的延續，更是促進不同地區宮廟文化交流的重要契機。期盼透過優質的民間信仰文化，凝聚宗教力量，撫慰人心、安定地方，進一步引導社會向善，營造和諧祥和的生活環境。

澎湖群島四面環海，早期仰賴漁業為主要經濟生活，因此看天吃飯為常態性，宗教信仰成為主要精神支柱，所以廟宇遍布各地，發展宗教觀光文化模式，成為國旅市場萎縮，出現的一線曙光，需要官民合作大力發展。

台南無極五燈伏虎寺，前往澎湖開台天后宮參拜交流。（記者劉禹慶攝）

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