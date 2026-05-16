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    首頁 > 生活

    崇右影藝科大學生疑遭冒用申請補助 教育部：到校專案查核

    2026/05/16 13:59 記者林曉雲／台北報導
    崇右影藝科大有學生在社群發文，擔憂身分被冒用申請補助，校方則否認澄清。 教育部回應表示，將到校專案查核。（資料照）

    崇右影藝科大有學生在社群發文，擔憂身分被冒用申請補助，校方則否認澄清。 教育部回應表示，將到校專案查核。（資料照）

    位於基隆市的崇右影藝科技大學，有學生在網路社群發文，指其帳戶突然收到近10萬元韓國遊學獎學金，質疑遭冒用身分申請補助，校方則否認並澄清。教育部今（16）回應表示，教育部將至崇右影藝科技大學進行專案查核，確認該校辦理學生補助費用（含海外交流補助）之申請方式及相關流程等，並督導學校全面檢討相關作業程序。

    學生對補助申請流程與作業方式有所質疑，引起外界關注校方在學生補助制度上的行政程序與資訊公開情形。教育部將針對相關作業進行了解與查核，以確認實際辦理狀況。

    教育部指出，專案查核內容將包括學生補助及海外交流補助的申請流程、作業程序及相關行政措施，並要求學校檢視現行制度與執行方式，全面檢討相關作業程序。

    外界也關注，學生海外交流及補助制度涉及學生權益與教育資源分配，相關流程是否公開透明，攸關學生申請機會與公平性。教育部將進一步了解校方實際執行情況，教育部表示，後續將依查核結果，督導學校進行必要改善與調整。

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