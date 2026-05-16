蘇丹紅化妝品爭議 新加坡原料商跨海槓上食藥署

國內去年底首度爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，知名化妝品也淪陷。（資料照，記者邱芷柔攝）

去年接連爆出違法染色劑「蘇丹紅」摻入食品、化妝品事件，其中化妝品一案，當初食藥署追查並公布新加坡原料商「Campo Research」，但該原料商近期發佈聲明控訴案內產品並非公司直接提供，要求食藥署撤回指控；食藥署則回應，一切調查均依法行政，且當時韓國、新加坡也陸續公告類似案例，顯示事件並非個案，呼籲Campo Research積極釐清偏差原因並落實改善。

去年年底爆出蘇丹紅化妝品原料危機，台灣原料進口商「亦鴻企業有限公司（EHO COMPANY LTD.）」自新加坡原料商Campo Research輸入的化妝品原料中檢出「蘇丹色素4號」，食藥署清查流向後，全面下架相關產品，綠藤生技、古寶、歐萊德等多個知名品牌也中標。

請繼續往下閱讀...

但Campo Research近期發佈聲明指控，食藥署的指控毫無根據，當初該署檢驗的樣品來自另一間公司「EHO Co.」，而非Campo Research直接供應，且食藥署當初並未向Campo Research索取樣品進行獨立驗證，也未曾提供案內樣品檢驗結果予公司，要求食藥署撤回相關指控，並揚言跨海採取法律行動。

對此食藥署醫療器材及化粧品組組長錢嘉宏表示，食藥署所有調查均嚴格依法行政，並由食藥署國家實驗室採用高靈敏度之「液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）」檢測確認，具備充分科學實證與程序正當性，執法基礎不容置疑；並秉持公開透明原則，即時揭露不合格資訊，防堵違規產品持續流通，將消費者安全風險降至最低。

錢嘉宏強調，該起事件調查發現部分輸入及國產化粧品有檢出禁用色素情形後，韓國食品藥物安全部（MFDS）及新加坡衛生科學局（HSA）亦陸續公告相關案例，顯示當次蘇丹色素事件並非個案，而是源自原料端之系統性問題，食藥署呼籲新加坡原料商Campo Research作為供應鏈源頭，應切實負起品質管理責任，積極釐清偏差原因並落實改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法