Regeneron ISEF傳捷報 我國學生勇奪5項大獎

被譽為「青少年科學奧林匹亞」的美國Regeneron國際科技展覽會（Regeneron ISEF）今年競賽結果揭曉，台灣學生表現亮眼。（科教館提供）

被譽為「青少年科學奧林匹亞」的美國Regeneron國際科技展覽會（Regeneron ISEF）今年競賽結果揭曉，台灣學生表現亮眼。由國立台灣科學教育館選拔出的18名學生、12件作品代表台灣參賽，從全球67個國家與地區、1727名學生中脫穎而出，共獲得1項大會三等獎、1項大會四等獎，以及美國化學學會一等獎、美國數學學會榮譽獎與土耳其科學技術研究委員會獎等3項特別獎，總計勇奪5項大獎。

今年賽事於5月9日至15日在美國亞利桑那州鳳凰城舉行，共有1383件作品參賽，競爭激烈。總統賴清德、副總統蕭美琴及教育部長鄭英耀第一時間向代表團表達祝賀，肯定台灣中等學校科學教育與基礎研究培育成果。

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其中，台北市私立復興實驗中學學生黃楚涵，以作品「椰纖絲奈米碳複合材料的溫度控制熱電相轉變及熱電應用」獲得能源：永續材料與設計科大會三等獎。她利用低成本椰子纖絲與碳奈米顆粒，開發新型熱電材料，希望改善傳統綠能設備成本高、製程複雜與不夠環保等問題。

黃楚涵表示，研究靈感來自對永續能源的關注，希望找到兼顧環保與低成本的替代材料。她透過大量實驗與數據分析，成功在高中實驗室完成研究，單一材料成本甚至只需4元，未來具備量產與實際應用潛力。

數學領域方面，台北市立建國高級中學學生盧品均，以作品「廣義焦點與完全四線形等共軛軌跡之探討」獲得數學科大會四等獎。盧品均曾於2025年第66屆國際數學奧林匹亞競賽奪得金牌，今年則首度投入科展研究，聚焦射影幾何與牛頓圓錐曲線延伸研究。評審認為，他在幾何知識運用、問題描述與邏輯建構上表現突出，尤其對等共軛、牛頓線與密克點等概念掌握成熟，展現優異的數學能力與研究潛力。

此外，台北市立第一女子高級中學學生林嘉潁，獲得「土耳其科學技術研究委員會獎」及「美國數學學會榮譽獎」；李孟嫙則獲得「美國化學學會一等獎」，顯示台灣學生在數學、化學與永續材料等領域，已具備國際競爭力。

科教館館長劉火欽表示，學生在研究方法、英文表達與海報展示等方面，歷經長時間訓練與精進，在全球最大中學生科學競賽中脫穎而出，代表台灣青年科研實力獲得國際專業學界肯定。

台北市復興實驗中學學生黃楚涵，獲得能源：永續材料與設計科大會三等獎。（科教館提供）

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