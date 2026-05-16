為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆嶼登山步道全線開放 登頂賞360度海景

    2026/05/16 13:27 記者盧賢秀／基隆報導
    有台灣龍珠之稱的基隆嶼，是座火山島。（市府產業發展處提供）

    有台灣龍珠之稱的基隆嶼，是座火山島。（市府產業發展處提供）

    「台灣龍珠」基隆嶼登山步道受損已完成修復，強化步道地基穩定性、優化踏階結構，並加固沿線的安全圍欄設施，最具挑戰性通往燈塔的登山步道全線開放通行，登頂遊客可以探訪台灣第一座太陽能的燈塔，同時360度無死角的海景盡收眼底。

    產發處表示，在登高的過程中，遊客更可以親眼目睹著名的「基隆海檻」奇景，感受海底山脊造成海水流動落差，形成海面一邊平靜、一邊波濤洶湧的壯觀分界。

    市政府產業發展處表示，現在正是登島的最佳時機，島上地質景觀和自然生態豐富，5月期間漫山遍野的海桐花與台灣百合花正盛放。走在優化後的步道間，除了飽覽無敵海景，還有機會邂逅麗紋石龍子、翠斑草蜥等豐富的動物生態。同時，島上有藝術家利用漂流木打造的藝術裝置，成為拍照打卡的亮點，更增添了海洋人文氣息。

    為維護這片珍貴的島嶼生態與旅遊品質，基隆嶼登島持續採取總量管制與實名制預約，每日限額1200人，民眾可上登島預約平台查詢船班預約。

    基隆嶼的百合花正盛開。（市府產業發展處提供）

    基隆嶼的百合花正盛開。（市府產業發展處提供）

    藝術家利用漂流木在基隆嶼上創作裝置藝術。（市府產業發展處提供）

    藝術家利用漂流木在基隆嶼上創作裝置藝術。（市府產業發展處提供）

    藝術家利用漂流木在基隆嶼上創作裝置藝術。（市府產業發展處提供）

    藝術家利用漂流木在基隆嶼上創作裝置藝術。（市府產業發展處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播