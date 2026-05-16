基隆嶼登山步道全線開放 登頂賞360度海景

有台灣龍珠之稱的基隆嶼，是座火山島。（市府產業發展處提供）

「台灣龍珠」基隆嶼登山步道受損已完成修復，強化步道地基穩定性、優化踏階結構，並加固沿線的安全圍欄設施，最具挑戰性通往燈塔的登山步道全線開放通行，登頂遊客可以探訪台灣第一座太陽能的燈塔，同時360度無死角的海景盡收眼底。

產發處表示，在登高的過程中，遊客更可以親眼目睹著名的「基隆海檻」奇景，感受海底山脊造成海水流動落差，形成海面一邊平靜、一邊波濤洶湧的壯觀分界。

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市政府產業發展處表示，現在正是登島的最佳時機，島上地質景觀和自然生態豐富，5月期間漫山遍野的海桐花與台灣百合花正盛放。走在優化後的步道間，除了飽覽無敵海景，還有機會邂逅麗紋石龍子、翠斑草蜥等豐富的動物生態。同時，島上有藝術家利用漂流木打造的藝術裝置，成為拍照打卡的亮點，更增添了海洋人文氣息。

為維護這片珍貴的島嶼生態與旅遊品質，基隆嶼登島持續採取總量管制與實名制預約，每日限額1200人，民眾可上登島預約平台查詢船班預約。

基隆嶼的百合花正盛開。（市府產業發展處提供）

藝術家利用漂流木在基隆嶼上創作裝置藝術。（市府產業發展處提供）

藝術家利用漂流木在基隆嶼上創作裝置藝術。（市府產業發展處提供）

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