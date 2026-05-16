北捷萬大線開始動態測試 2027完工通車更近一步

萬大線電聯車進入主線軌道測試。（捷運局提供）

台北捷運萬大線持續建設中，台北捷運工程局機電系統工程處表示，繼金城機廠測試軌完成號誌化驗證及量產車陸續交付後，萬大線電聯車近日已駛入主線軌道展開動態測試，象徵機電系統整合與全線測試作業邁入新階段，為後續全自動化營運及通車目標奠定重要基礎，離2027年完工更近一步。

捷運局表示，主線動態測試為繼機廠靜態測試及測試軌驗證完成後的重要關鍵程序。本次測試區段涵蓋LG07連城錦和站至LG08A莒光站路段，測試內容包括電聯車、號誌、供電、通訊等核心系統功能。透過列車實際於主線運行，可進一步驗證各子系統間介面整合效能，並提前掌握潛在介面問題，作為系統優化與調整依據，確保系統整體運作符合設計規範與安全標準，降低未來營運初期風險。

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捷運局指出，隨著量產車持續交付及主線測試範圍逐步擴大，萬大線後續將陸續展開多列車整合運轉、全系統穩定性驗證等測試作業，持續累積全線系統運轉數據，提升整體工程推動效率。

捷運局說明，主線軌道動態測試啟動，不僅代表萬大線機電系統整合進入實質驗證階段，更是朝向全自動化捷運營運的重要里程碑。工程團隊將持續依既定計畫推動各項測試及整備作業，以最高標準落實工程品質與行車安全，期盼萬大線如期完工通車，提供雙北市民更加安全、便捷及可靠的大眾運輸服務。

捷運局補充，萬大線第一期，由中正紀念堂站到中和土城交界的金城機廠，路線長度約9.5公里，設9站及一座全功能機廠，截至今年4月底計畫整體進度已達84.5%以上，目前主要進行的工項包括建築裝修、水環、機電系統設備安裝測試及道路復舊等，目標於2027年底完工，之後須經過初履勘及交通部核准後即可通車服務。

萬大線電聯車進入主線軌道測試。（捷運局提供）

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