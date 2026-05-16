免加蜂蜜就甜到19度！ 新品種百香果左鎮上市

左鎮區農會推出的「都香3號」，果肉鮮甜。（記者吳俊鋒攝）

台南左鎮雖以「月世界」地景著稱，卻孕育出豐富物產，區農會推廣栽培的新品種百香果，免摻蜂蜜，糖測就高達19度，怕吃酸的民眾不用擔心，可以直接鮮食，「甜在心」的口感令人驚艷，正值採收期，深受歡迎。

左鎮區農會總幹事張益瑞說，該品種名為「都香3號」，轄內都以網室栽培，特大果的單顆重量可超過120公克，吃起來很過癮，進入成熟時，外皮呈現淡紫紅色，採收後即可食用，不必像之前一樣，要放到皺縮、退酸，肉質也有水蜜桃與玫瑰的氣味，全新的口感，真的值得推薦。

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張益瑞指出，推廣都香3號已逾2年，由青農王睿駿用心管理、栽培，今年正式量產上市，分為3級，大果以上每台斤售價200元，相當搶手，左鎮的物產豐富，原有的竹筍、檨仔、香蕉、芭樂、葛鬱金與破布子等都很知名，希望透過熱門的高經濟作物，為舊聚落注入新活力。

王睿駿的百香果園，除了一般常見的平棚架設之外，也有採用較新的垂簾式栽培，兩者並行，收成時，可做質與量的比對，持續修正、調整，讓自己的技術更精進；他表示，比起傳統的台農1號，新品種的產量確實更高，且果粒碩大。

左鎮區農會推廣栽植的新品種百香果，甜度相當高。（記者吳俊鋒攝）

左鎮區農會推廣的「都香3號」已經上市，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

除了傳統的平棚架設之外，左鎮農會新品種百香果也採垂簾式栽培。（記者吳俊鋒攝）

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