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    首頁 > 生活

    國中會考數學 高雄考生：幾何題偏多費時思考、總體難度尚可

    2026/05/16 13:16 記者黃良傑／高雄報導
    國中會考數學非選題重閱讀與推理幾何題多，高雄考生認為難度適中。（記者黃良傑攝）

    國中會考數學非選題重閱讀與推理幾何題多，高雄考生認為難度適中。（記者黃良傑攝）

    國中會考第二節數學科登場，高雄考生普遍認為幾何題偏多，思考時間花費較久，總體難度還可以，在時間分配上比較緊湊，有些考生則覺得比在校的模擬考難一點。

    鳳西國中高同學表示，數學科的考題非選題第二題第二小題很有挑戰性，問六邊形的邊長，雖知答案但文字說明不易表達；另部分選擇題則有陷阱，如果過於直觀，容易答錯。

    黃同學表示，數學科有一題非常生活化，令人印象深刻，以書店滿1100送的折200的活動，然後哥哥的書原價720，要跟妹妹合資湊滿額折扣，按折扣比例哥哥實際上是付600元，問妹妹書籍原價，題目活潑實用。

    五福國中學生汪同學說，今年數學科整體難度適中，與平時模擬考相比差異不大，題目設計偏重觀念理解與推理判斷，並未出現繁複計算，作答時感覺相當平穩。

    呂同學認為今年數學考題強調觀念與閱讀理解能力，只要熟讀課本、理解基本概念，就能順利解題，不需要特別依賴額外的加深加廣內容，尤其在非選擇題部分，不需進行冗長計算，解題邏輯清楚、作答感受相當直觀。

    整體而言，多數學生認為，今年數學科試題重視觀念與生活應用，計算量明顯降低，作答過程相對順手，也讓不少考生在考後露出輕鬆神情。

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