台江內海之路獨木舟體驗 手作山海圳明信片寄出快樂

嘉義東石高中學生到台江四草湖划船、體驗創作，為壯遊山海圳留下美麗回憶。（記者王姝琇攝）

台南社大台江分校設計山海圳綠道地景明信片、植物書籤創作教材，從藝術參與帶領民眾認識山海圳國家綠道內海之路的生態及文史。嘉義東石高中學生到台江四草湖划船、體驗創作，為壯遊山海圳留下美麗回憶。

東石高中24位學生在老師張世宗等人帶領，以划獨木舟走讀內海之路，同學們互助合作划獨木舟進四草湖，探索紅樹林生態，隨後進行山海圳綠道植物書籤及地景明信片「台江楝樹」、「黃槿」、「貝克氏鹽草」拓印創作、寫上祝福語寄給親友。台南社大台江分校執行長吳茂成指出，這3種植物分別代表台江潮間帶、魚塭及村落生活地景，盼藉此寄出山海圳的祝福。

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東石高中從高一到高三分別規劃壯遊山海圳國家綠道「內海」、「大圳」、「原鄉」、「聖山」的四大路段，高三生唐韻涵此次成功完成四大路段探索學習，也展開山海圳走讀寫作計畫，社大台江分校特別致贈山海圳《義行者》紀念證，以茲鼓勵。

唐韻涵說，3年走完山海圳國家綠道四大路段完成探索實作學習、感受不同視野；拓印3張山海圳綠道明信片，第1張祝我自己快樂、第2張祝福我們快樂，第3張期許未來能寫出1本屬於自己的書，希望收到山海圳明信片的每位朋友都能快樂。

張世宗說，師生聯手自2023年起手作獨木舟，至今已有20多艘，並以山海圳國家綠道為主軸規劃戶外教育行動，此次「內海之路」以獨木舟作為載具，承載學生領略在生命教育，透過山和海、河流給予的滋養，在大自然之中找到生命的答案。

山海圳綠道地景植物書籤。（記者王姝琇攝）

山海圳綠道地景明信片手作，分別有台江楝樹、黃槿、貝克氏鹽草3款。（記者王姝琇攝）

嘉義東石高中學生以划獨木舟走讀內海之路。（吳茂成提供）

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