刁難「吃貨豪豪」重啃骨頭餐酒館2度道歉 再被另名大胃王留言打臉

知名大胃王網紅「吃貨豪豪」日前到台北餐酒館「再聚」參加大胃王活動「雞翅挑戰」，遭店家要求把骨頭啃乾淨，引發網路討論。（取自吃貨豪豪YT）

知名大胃王網紅「吃貨豪豪」日前到台北餐酒館「再聚」參加大胃王活動「雞翅挑戰」，遭店家要求把骨頭啃乾淨，引發網路討論。店家近日第二度發表道歉聲明，沒想到，另名大胃王網紅「傑克開吃」也在下方留言，表示自己是該挑戰第一組挑戰者，也遭刁難雞翅要啃乾淨，且報名時也沒告知挑戰成功還需低消。

「再聚」近日在IG二度發表道歉聲明，解釋有民眾報名活動時，都會告知遊戲規則包含收費及低消部分，待對方回覆並確認遊戲規則跟低消沒問題才登記。針對被罵最多的「要求雞翅啃乾淨」、「啤酒泡沫消又補滿」兩部分，店家認了這是考慮不周，希望大家原諒；啤酒則是有先告知參賽者，計時前會補上啤酒泡沫，沒想到沒顧慮到拍攝時間因素，本來準備補泡沫的啤酒，泡沫也消了，全杯變成啤酒，會認真檢討。

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不過，聲明一出再度被網友罵爆。「傑克開吃」也現身留言表示，自己是雞翅挑戰第一組挑戰者，報名的時候也沒有告知挑戰成功需要低消。他說，他和朋友一同前往用餐，朋友食量都不大，挑戰完後他們根本都吃不下，但是最後還是硬點了4200元的餐點，有餐點還是店家漏點後補上，導致他們的餐費變更高。

他還說，自己挑戰的時候很早雞翅就吃完了，也被店員刁難要自己檢查吃乾淨，不然就判定失敗。當天跟他一同前往挑戰的朋友也留言，表示「自己是第一次遇到大胃王挑戰還需要另外低消的情況」，他也說，當天其實已經挑戰成功了，但店員對檢查規則的說明一直不明確，導致他們要反覆確認檢查好幾次，整體溝通感受不是很好。

「傑克開吃」留言下方，網友紛紛表示：「挺傑克，坐等老闆回覆」、「店家應該要退款給你」、「看老闆怎麼圓回來」、「我覺得店家就根本不知道錯在哪裡」、「連傑克都被刁難」。

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