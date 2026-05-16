梅雨季到！苗栗稻熱病現蹤 縣府籲農友加強防範

進入梅雨季節，苗栗縣政府農業處派員監測，發現縣內已有稻田發生稻葉熱病且有擴散之可能。（圖由縣府提供）

進入梅雨季節，天候高溫多濕、溫差大，時值一期稻作分蘗期及孕穗初期，苗栗縣政府農業處派員監測，發現縣內已有稻田發生葉稻熱病且有擴散之可能，請農友留意並及時進行防治工作，以避免造成後續稻作不良影響。

縣府農業處表示，葉稻熱病病徵初呈暗綠色小斑點，後期病斑擴大呈圓形至紡錘形，邊緣褐色中間灰白色，病斑順著葉脈擴展，其上有大量病原菌孢子，末期嚴重時葉片呈枯死狀。

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農業處指出，若水稻抽穗期若逢連續陰雨、高濕的環境下易感染穗稻熱病，罹病初期患部呈淡褐色或暗褐色，組織壞死以致養分不能送達，影響整穗發育，並自罹病部位彎曲，而形成俗稱的「吊穗」現象。

農業處呼籲，防治稻熱病要把握預防施藥時機，於抽穗前三至五天完成施藥工作，也要避免施用過量的氮肥，以免植株細胞柔弱，使病原菌容易侵入。防治用藥請參閱農業部農業藥物試驗所「植物保護資訊系統」。

苗栗縣政府農業處派員監測，發現縣內已有稻田發生稻葉熱病且有擴散之可能，請農友留意並及時進行防治工作。（圖由縣府提供）

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