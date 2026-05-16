日本必逛！3COINS台灣首店地點、開幕時間曝光 網敲碗這件事

日本連鎖生活雜貨品牌「3COINS」將在8月於台北西門商圈「誠品生活武昌」正式開幕（圖擷取自@3coins_tw社群平台「Threads」）

日本連鎖生活雜貨品牌「3COINS」正式宣布要進軍台灣，今（16日）「3COINS」在臉書、IG、Threads開設官方帳號宣布，將在8月於台北西門商圈「誠品生活武昌」正式開幕，旅日達人林氏璧第一時間轉貼消息，也有網友希望「3COINS」來台灣能保持初衷，目前新台幣面額最大的硬幣為50元，希望屆時定價為150元。

旅日達人林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文，透過AI與在香港的「3COINS」定價猜測，香港「3COINS」雖然標榜「與日同價」，但因為匯率和營運成本，其實際售價換算為日幣330圓（含稅）的商品，在香港的標準定價是18港幣，以近期匯率（1港幣約合4.15新台幣）計算，18港幣大約是新台幣75元。

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林氏璧提到，如果參考同系列日系雜貨定價大創（DAISO）的100日圓商品，在台灣定價為49元（約為日幣原價的2.2倍）。3COINS 在日本的基礎價是300日圓（含稅330日圓），推算最可能的甜蜜點是新台幣99元。不僅是在行銷上很好操作的數字，也符合台灣消費者對於「百元精緻雜貨」的預期心理。

其他網友則是看法不一，「我猜日幣當台幣賣」、「匯率0.3以上就pass了！」、「猜猜價格是149」、「拜託不要日幣當台幣賣」、「賣超過3個50元我會生氣！」、「希望可以維持日本的價格」、「就怕變成3bills」。

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