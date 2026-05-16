會考數學科 台中考生：題幹變長 證明要寫到10行「命題兩極化」

國中會考數學科，台中考生認為命題兩極化。（記者蘇孟娟攝）

國中會考數學科，台中考生反映今年題目題幹變長，考驗考生耐心及閱讀抓重點能力，前15題是基本拿分題，但難題難度增加，證明題甚至要寫到10行以上的論述，「模擬考都沒這麼難」，整體難易度適中，但「簡單的更簡單、難題變更難」，出現兩極化現象。

居仁國中楊姓考生指出，今年仍有不少基本題讓考生可以順利拿分，前15題只要觀念夠熟，多是一看就知道如何下手的題目，從16題起到22題就是較具難度的題目，要多繞幾個彎思考才能下筆。

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楊姓考生說，今年非選題第2題尤其「像大魔王」，有兩個子題要證明，尤其第2子題證明過程甚至要寫到10行之多，若論述不夠完整恐有被扣分的疑慮。

居仁國中蔡姓考生指出，今年題組題共3題比往年多1題，且題組題的題幹超長，以前一題約用半頁篇幅敘述，今年的每題題幹長達一頁之多，很考驗考生「閱讀素養」，但只要能抓到題目問什麼及重點，答題難度不高。

楊姓及蔡姓考生也說，今年的命題難易度整體而言算「難易適中」，但命題感覺出現「簡單的題目變更簡單，難題考驗變更難」，命題有兩極化的趨勢，如果能把基礎題都掌握好，應該能拿A沒問題，但要能拿到幾個+，後面的難題掌握多少是關鑑。

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