嘉義瑞太古道傳虎頭蜂出沒 林業保育署派員查看評估封閉

瑞太古道兩側雜草叢生。（記者張協昇攝）

嘉義縣位於梅山鄉瑞里至太和村的「瑞太古道」，今傳出有虎頭蜂出沒，一名山友遭叮咬，造成紅腫疼痛傷口，評估後，尚能自行下山就醫。林業及自然保育署嘉義分署副分署長魏郁軒說，已請奮起湖工作站人員現場查看，若需封閉，將設立告示牌提醒遊客注意安全。

張姓山友一行4人，今早到瑞太古道健行，在好漢坡上方轉彎處，突看到疑為虎頭蜂的蜂群竄出，張姓山友來不及躲避，被叮咬5、6處，同行妻子、友人因距離較遠，所幸未被叮咬。

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張姓山友說，瑞太古道可能歷經風災，沿途多處坍塌、土石滑落，且步道幾乎被草淹沒，路況管理不佳，今又遭虎頭蜂攻擊，建議主管單位應暫時封閉，讓山友先暫緩上山走步道，儘速修復。

魏郁軒說，瑞太古道發現虎頭蜂案，已請奮起湖工作站人員到現場查看，若確實有封閉需要，會設告示牌，並在山林悠遊網公告相關訊息。

張姓山友今走瑞太古道遭虎頭蜂攻擊，傷口紅腫。（記者張協昇攝）

山友下巴也被蜂螫傷。（記者張協昇攝）

瑞太古道沿途有大石掉落步道，還有多處崩塌。（記者張協昇攝）

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