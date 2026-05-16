國中會考今登場 有考生惡意擾亂試場秩序

國中會考今日登場，教育部說明，首節社會科發生有考生惡意擾亂試場秩序之嚴重違規行為。（記者林曉雲攝）

國中教育會考今（16）日登場，首節社會科考試出現較嚴重違規情形，包括1件惡意擾亂試場秩序，以及3件故意損壞試題本或答案卡案件；另有3件屬於在考試說明時間提前作答、經制止後仍不停止，整體以「提前翻閱試題本、提前作答或考後逾時作答」16件最多，其次為攜帶非應試用品13件。

全國試務會統計，今年會考截至目前未出現代考、電子舞弊、交換答案卡等重大舞弊情形，但仍有部分違規案件涉及試場秩序與應試規範。試務會指出，「提前翻閱試題本或逾時作答」仍是歷年最常見違規類型之一，考生多因緊張或搶時間作答而違規。

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此外，考試期間隨身攜帶手機、智慧手錶等非應試用品共有13件，即使未使用，只要攜帶入座仍屬違規；另有8件是放置於試場前後方的手機或電子設備發出聲響，電子錶發出聲響則有3件。

在一般違規部分，另有8件屬於在答案卡作記號、顯示身分，或違反試場秩序等情節較輕微案件。數學科部分，今年未出現攜帶量角器等違規文具情形。

全國試務會表示，目前相關統計仍須送交各考區試務會及全國違規事件處理會議確認，後續將依違規情節決定扣分或處分方式。試務會也提醒考生，最後一天考試仍須特別留意試場規則，包括手機完全關機、不提前翻閱試題本，以及考試結束鐘響後立即停止作答，以免影響成績。

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