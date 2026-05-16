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    首頁 > 生活

    赤峰草地音樂會登場 串連50在地店家推「商圈樂購券」

    2026/05/16 12:31 記者蔡愷恆／台北報導
    2026赤峰草地音樂會系列活動今（16）日於建成公園登場。（記者蔡愷恆攝）

    2026赤峰草地音樂會系列活動今（16）日於建成公園登場。（記者蔡愷恆攝）

    2026赤峰草地音樂會系列活動今（16）日於建成公園登場，活動邁入第五年，這次與90年代經典插畫IP凱西合作，邀請民眾在初夏午後走進赤峰街，感受商圈特有的文青風彩。台北市政府副秘書長俞振華致詞表示，赤峰街的文化底蘊、歷史紋理與創意能量交匯，孕育獨具風格的商圈聚落，盼未來赤峰街也打造自己的IP。今年活動串聯在地50家店家，推出「商圈樂購券」，以100元換購200元消費抵用券。

    台北市赤峰商圈永續發展協會會長陳靜荺表示，赤峰街從過往「老五金」材料集散地，逐步轉型為承載創意，融合選物、咖啡、設計與文化的新文青聚落。她說，今年辦理「2026草地音樂會」系列活動，與IP凱西合作並結合系列音樂表演與互動體驗，同時推出「商圈樂購券」，串聯50個在地特色店家參與，也結合商圈內29處插畫驚喜彩蛋，還有建成公園內的6個大「凱西X不倒翁」大型造型看板，打造一處融合藝文、美食與慢活氣息的城市角落。

    台北市商業處補充，商圈樂購券以100元換購200元消費抵用券，並祭出各式優惠、來店消費禮以及滿額贈等優惠，使用期限至7月31日。憑消費滿200元發票，可以加購以199元加價購限量「赤峰X凱西」聯名磁鐵燈箱。

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