基隆市捷運聯開宅 謝國樑：研議規劃「類國宅」

基隆市區的房價近幾年飆漲。（記者盧賢秀攝）

近年營建成本增加，基隆市區的房價也不斷上漲，許多年輕人買不起房子，近日在基隆市議會引起討論。基隆市長謝國樑表示，將研議規劃捷運聯開案分回的空間，比照早年的國宅，提供青年有一個能夠長久居住的家。

市議員陳冠羽等議員指出，基隆的總人口已跌破36萬人，出生人數比死亡人數少，形成「生不如死」的情況。要如何讓青年買得起房、生得起小孩開始，必須從根本解決這個「國安問題」。

請繼續往下閱讀...

此外，市府在社會住宅政策上，目前除了中央住都中心正在興建的七堵區光明安居社宅外，至今都沒有新的社宅興建計畫。

陳冠羽以南投縣與桃園市社宅政策為例，提供市府參考，南投縣2021年就興建青年住宅，以低於市價方式賣給青壯年及即將生育的家庭，去年開始陸續交屋。桃園市則是透過機場捷運聯開案取得的公共空間，打造青年可負擔住宅。

陳冠羽認為，現行的社宅能夠讓青年在面臨生育等重大經濟變動期時，以較低租金獲得6至8年的「喘息時間」。同時，社宅還能兼具「中繼宅」的功能，解決未來基隆推動危老都更、海砂屋改建時，弱勢長者在外租不到房屋的困境。

謝國樑表示，社宅營運模式，住戶住滿6年後就必須搬走，現行的社宅無法提供民眾安定的成家環境。他認為，理想的社宅政策應該要像過去的「國宅」一樣，讓民眾能夠自己真正擁有家，而不是時間一到就被迫搬離。

謝國樑表示，市府將研議規劃基隆捷運聯開案，將分回的空間，規劃成類似國宅的青年住宅，讓民眾能夠擁有穩定、安心的住宅環境。

基隆市長謝國樑答覆議員質詢時，將利用捷運聯開宅規劃「類國宅」。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法