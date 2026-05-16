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    首頁 > 生活

    基隆市捷運聯開宅 謝國樑：研議規劃「類國宅」

    2026/05/16 12:11 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市區的房價近幾年飆漲。（記者盧賢秀攝）

    基隆市區的房價近幾年飆漲。（記者盧賢秀攝）

    近年營建成本增加，基隆市區的房價也不斷上漲，許多年輕人買不起房子，近日在基隆市議會引起討論。基隆市長謝國樑表示，將研議規劃捷運聯開案分回的空間，比照早年的國宅，提供青年有一個能夠長久居住的家。

    市議員陳冠羽等議員指出，基隆的總人口已跌破36萬人，出生人數比死亡人數少，形成「生不如死」的情況。要如何讓青年買得起房、生得起小孩開始，必須從根本解決這個「國安問題」。

    此外，市府在社會住宅政策上，目前除了中央住都中心正在興建的七堵區光明安居社宅外，至今都沒有新的社宅興建計畫。

    陳冠羽以南投縣與桃園市社宅政策為例，提供市府參考，南投縣2021年就興建青年住宅，以低於市價方式賣給青壯年及即將生育的家庭，去年開始陸續交屋。桃園市則是透過機場捷運聯開案取得的公共空間，打造青年可負擔住宅。

    陳冠羽認為，現行的社宅能夠讓青年在面臨生育等重大經濟變動期時，以較低租金獲得6至8年的「喘息時間」。同時，社宅還能兼具「中繼宅」的功能，解決未來基隆推動危老都更、海砂屋改建時，弱勢長者在外租不到房屋的困境。

    謝國樑表示，社宅營運模式，住戶住滿6年後就必須搬走，現行的社宅無法提供民眾安定的成家環境。他認為，理想的社宅政策應該要像過去的「國宅」一樣，讓民眾能夠自己真正擁有家，而不是時間一到就被迫搬離。

    謝國樑表示，市府將研議規劃基隆捷運聯開案，將分回的空間，規劃成類似國宅的青年住宅，讓民眾能夠擁有穩定、安心的住宅環境。

    基隆市長謝國樑答覆議員質詢時，將利用捷運聯開宅規劃「類國宅」。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑答覆議員質詢時，將利用捷運聯開宅規劃「類國宅」。（記者盧賢秀攝）

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