梅雨下半天光復災區又淹了 國土署加強排水巡查與清淤

光復鄉東富村民宅淹水，縣府進行瑪韃娜溪背水堤工程的怪手努力疏通水流。（部落青年提供）

花蓮光復鄉去年發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，重災區佛祖街、東富村尚未恢復，昨一個梅雨鋒面才下半天的雨，但因強降雨1小時雨量達40.5毫米，造成災區再度淹水，最嚴重的東富路民宅還水淹到小腿肚。國土署表示，這次降雨未造成市區下水道系統淹水，今天也會同縣府會勘以加強重災區疏濬導水。

國土署指出，昨天下午雨災發生後，隨即和花蓮縣政府建設處等單位聯繫，掌握排水系統運作並前往現場巡查。這次降雨實測，依據設置在下水道的即時水位計顯示，光復市區雨水下水道排水幹線運作正常，沒有積淹水或水冒出排水孔；針對佛祖街農業重災區及東富村一帶淹水，已經完成清淤的佛祖街272巷側溝導水正常，但仍有部分區域積淹水，國土署已要求縣府清淤廠商加強維護並拍照回報，維持溝渠排水功能。

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此外，國土署依據「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」300億元，在「水利設施」項下編列經費，補助花蓮縣政府辦理雨水下水道及其他排水系統清淤、搶險及修繕工程，並協助後續雨、污水下水道系統建設，以提升整體排水效能及防洪韌性。

縣府則指出，300億特別預算委託花蓮縣政府、鄉公所代辦共約50億元，在光復鄉雨污水下水道部分目前中央核定近2億元，包括清淤工程3000萬元於4月動工、預計6月底完工；雨水下水道及排水系統改善工程5000萬元在4月開工，進行排水導流及清淤、土方防護措施，其中佛祖街272巷排水明渠清淤已完成；光復鄉雨水下水道排水明渠改善及閘門設置工程4000萬元，上月將基礎設計送中央審查，本月6日中央來函表示將待農業部整體規劃後再檢討設計，以確保E、F幹線雨水下水道系統排洪順暢、避免倒灌；另光復鄉雨水下水道系統也進行重新檢討規劃、建設GIS地理屬性資料，經費700萬元預計明年3月結案。

重建條例中由縣府代辦的水系治理工程共10億9600多萬元，位處馬太鞍溪及花蓮溪匯流口附近的瑪韃娜溪、羅莫溪、利哈岸溪、麗太溪背水堤工程，已經在上月動工、預計今年底至明年初完工；至於長橋及萬榮排水護岸工程上月設計監造決標，預計下半年動工。

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