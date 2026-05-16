高雄會考首日順利登場 教育局長巡視為考生加油

高雄會考首日順利登場，教育局長吳立森（左三）巡視為考生加油。（記者黃良傑攝）

國中會考首日高雄考區秩序良好，高市教育局長吳立森巡視考區為考生打氣，並前往家長休息區慰問陪考家長。

114年國中教育會考今（16）日登場，高雄市政府教育局長吳立森上午前往主試場高雄市立楠梓高中巡視考場秩序，並前往家長休息區慰問陪考家長，為考生加油打氣，整體考場秩序良好。

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吳立森今天分別走訪巡視高雄市立楠梓高中、三民高中、三民家商、高雄高工等考場，了解試務運作與考場環境，並關心考生應試情形。

高雄考區報名考生共1萬9708人，將在21所考場、647間試場應試，高雄市推出「會考安心服務方案」，提供偏鄉考生一條龍服務、安心應考會考專車及考場服務站。

此外，吳立森也特別前往楠梓高中家長休息區，慰問來自高雄市立後勁國中、高雄市立橋頭國中及高雄市立大社國中的陪考家長，感謝家長一路陪伴與支持學生迎戰會考。

他表示，會考首日各考場運作順利，將持續做好試務與考場服務工作，協助考生安心應試，也感謝家長們的配合。

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