國中會考首節社會科 法國臭蟲危機入題

國中教育會考首節考社會科，教育部政次張廖萬堅（左二）主持說明會，由國教輔導團老師群說明今年考題。（記者林曉雲攝）

國中教育會考首節考社會科，試題結合全球暖化、法國臭蟲危機、環保APP與子女從母姓等生活及國際議題，考驗學生跨科整合與資料判讀能力，包括以北極航線變化分析全球暖化影響、透過綠盟開發的「掃了再買」APP，探討企業責任與消費者知情權等題型，皆引發不少考生討論。教育部國教輔導團教師表示，圖表題占比逾5成，強調閱讀理解、資訊分析與真實情境應用。

教育部政次張廖萬堅主持說明會，應到18萬2868人，缺考1966人，缺考率1.08％。新北市中平國中老師賈生玲說明，社會科共54題，整體難易適中、由淺入深，文字閱讀量與往年相近，試題強調跨科整合運用，並與生活經驗連結。

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賈生玲表示，地理考題大量結合地圖、統計圖表與生活情境，重視空間判讀與資料分析能力，內容涵蓋氣候變遷、人口移動、交通運輸、全球化與區域發展等議題，試題強調學生能否從地理現象分析原因與影響，解讀資料及轉譯圖表以正確答題。

例如第1題引用2024年7月颱風造成全台農業損失情境，要求學生判讀台灣降雨特性與災害分布；第16題以2016年至2019年間歐亞間北極航線航行次數變化為素材，引導學生理解全球暖化、航運路線與國際經濟活動之間的關聯；第29題透過台灣地名中的「坑」結合等高線河谷示意圖，與聚落名稱「坑頭」、「坑尾」等素材，測驗學生地形與空間概念判讀能力。

高雄市明義國中老師陳莉婷表示，歷史考題強調閱讀理解與歷史脈絡分析，題型結合文本、史料與圖像資料，涵蓋台灣史、中國史與世界史內容，重視學生是否能理解不同時代制度、文化與社會變遷的關聯，而非僅背誦年代與事件，部分題組需具備較完整的史料理解與推論能力。

例如第40題以18至19世紀各國船隻航海日誌與航線圖為素材，要求學生結合大航海時代背景，判讀各國殖民勢力與航線分布；第15題以位於高山地區的美洲古文明遺址為例，結合歷史與地理知識，分析古文明位置與地震帶分布的關聯，展現跨科整合命題特色。

高雄市路竹高中老師師秀玲表示，公民考題納入時事與法制變遷議題，第12題以2023年法國臭蟲危機為例，引導學生思考全球化、人群移動與公共衛生風險；第38題以環保團體推出「掃了再買」APP為題，探討消費者知情權、企業責任與資訊公開；第43題則以2007年民法修正子女姓氏規定為素材，要求學生分析2012年至2018年間從母姓比例變化，考驗學生閱讀統計資料與理解法律制度的能力。

國中教育會考今日登場，首節考社會科。（記者叢昌瑾攝）

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