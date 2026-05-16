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    首頁 > 生活

    逾半世紀大水塔彩繪 陳瑩樂被小朋友祝「兒童節快樂」

    2026/05/16 11:39 記者黃明堂／台東報導
    立委陳瑩被小朋友祝福「兒童節快樂」，開心的想再聽一次。（記者黃明堂攝）

    立委陳瑩被小朋友祝福「兒童節快樂」，開心的想再聽一次。（記者黃明堂攝）

    台東市康樂里一座逾半世紀的大水塔今天辦親子彩繪，重現新風貌，立委陳瑩到場拿起彩筆跟著小朋友上色，個頭嬌小還活潑互動，被小朋友們當成小朋友，還祝她「兒童節快樂」，返老還童讓她樂得要幫小朋友夾點心，小朋友要她夾給阿公，令她很感動。

    康樂里大水圳一座高約3層樓的大水塔已超半世紀，一直是康樂里地標，是早期由農民集資興建，至今仍運作於農田灌溉。當地里民楊瓊竣說，水往低處流，位於高處的農田為了灌溉，只能將圳水抽往水塔，再藉由高差透過水管將水輸送到各別農地。水塔下有電表及紀錄簿，需要灌溉的農民各自到這裡啟動開關，並紀錄自己使用的電表起迄度數，以此分攤電費，他小時候常要來這裡開水，目前仍有20多戶農民靠此水塔灌溉。

    里長張均晨說，康樂比較鄉下，所以如果朋友要來找，還是要聚會，他們都會以這個水塔做為相約地點。因為年久失修了，想說辦彩繪換一下新的樣貌，讓它讓大家更有記憶。彩繪內容在地農產品如釋迦、火龍果，還有青農及族群融合意象，展現裡這裡原漢共融的開心生活。這邊剛好有豐年機場，所以有小朋友遙望機場起飛的一種概念。

    除了先前工程全塔彩繪，今天再辦親子彩繪，邀在地阿公阿媽、爸爸媽媽帶著小朋友以彩筆繪畫及蓋手印，立委陳瑩、縣議員張國洲、市代副主席張品澤等人也到場參與。陳瑩拿著彩筆一起為水塔上色，跟小朋友開心互動。

    陳瑩說，這裡跟這個都會區相對比較下，孩子們的活動相對比較少一點，里長辦這樣的親子活動，值得肯定。她認為讓家長可以陪孩子玩耍、成長，或者一起做活動、做功課是很重矮的，未來可以多創造陪伴的空間跟場域，讓孩子們留下重要的回憶，在成長過程有更多的溫暖，做這些都是很棒的事情。

    立委陳瑩拿著彩筆彩繪康樂大水塔。（記者黃明堂攝）

    立委陳瑩拿著彩筆彩繪康樂大水塔。（記者黃明堂攝）

    台東市康樂大水塔今早辦彩繪，立委陳瑩（左3）及縣議員張國洲（右3）等人到場參加。（記者黃明堂攝）

    台東市康樂大水塔今早辦彩繪，立委陳瑩（左3）及縣議員張國洲（右3）等人到場參加。（記者黃明堂攝）

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