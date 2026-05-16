國中會考社會科難度中等偏易 高雄考生：活潑不難

國中會考社會科難度中等偏易 高雄考生表示活潑不難。（記者黃良傑攝）

今年國中會考今明登場，首日第一節考社會，高雄考生普遍認為，考題難度中等偏易，並沒有太刁鑽的題目，但感覺考到一些課本內容中比較細節的部分，發現熟讀課本還是蠻重要。

五福國中張同學表示，有幾題時事題令他印象深刻，包括考到愛滋病患者的數量增加率、同性婚姻法的關係，還有烏俄戰爭和全世界石油議題。

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鼓山高中國中部黃同學則對一題把幾個未知國家船隻的航行軌跡做成一張圖，特別註明這些船隻的目的地是這些國家的殖民地，要考生從殖民地，去判斷是哪些國家，這類考題平常少見，因此覺得很有趣。

鼓山高中國中部考生侯東毅同學則認為，今年社會科整體題型「中規中矩」，與平常模擬考相比難度適中，沒有特別強調創新或特殊題型。

吳同學說，過去常見的大量圖表分析題在今年反而減少，因此不少學生認為題目相對「平穩」，作答壓力沒有特別大，對於跨領域或結合國際時事的素養題，印象不深，並沒有出現特別令人驚豔或燒腦的題目。

考生表示，今年考題除了基本概念外，也出現部分需精確記憶年代與歷史事件的題目，例如台灣行政區「嘉義」名稱與林爽文事件的歷史背景，與以往偏重大範圍歷史概念的命題方式略有不同，最後一個題組更具整合分析特色，考生認為只要熟讀社會課本並融會貫通，大多能順利作答。

國中會考第一節社會科難度中等偏易，高雄考生認為活潑不難。（記者黃良傑攝）

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